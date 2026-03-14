Gamli Arsenal maðurinn veitti Manchester City þungt högg í titil­baráttunni

Konstantinos Mavropanos, skoraði mark West Ham í kvöld
Konstantinos Mavropanos, skoraði mark West Ham í kvöld Vísir/Getty

Manchester City tapaði mikilvægum stigum í slagnum um Englandsmeistaratitilinn í kvöld þegar að liðið gerði 1-1 jafntefli gegn fallbaráttuliði West Ham United. 

Fyrir leik Manchester City í kvöld hafði topplið ensku úrvalsdeildarinnar, Arsenal, unnið sinn leik gegn Everton á heimavelli með tveimur mörkum gegn Engum og komið bilinu milli sín og Manchester City í tíu stig. City menn áttu hins vegar tvo leiki til góða á Arsenal en höfðu samt sem áður lítið efni á því að slaka á og mögulega tapa stigum.

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City tók út leikbann í leiknum sem bauð upp á fyrsta markið á 31.mínútu. Markið skoraði Bernardo Silva og kom hann um leið Manchester City yfir 1-0.

Forysta Manchester City entist þó aðeins í um fjórar mínútur því að á 35.mínútu jafnaði gamli Arsenal maðurinn, Konstantinos Mavropanos, metin fyrir West Ham, 1-1. 

Þrátt fyrir mikla yfirburði í leiknum tókst Manchester City ekki að koma boltanum í netið aftur og þurfti því að sætta sig við jafntefli. 

Úrslitin gera það að verkum að lærisveinar Guardiola í Manchester City eru nú níu stigum á eftir toppliði Arsenal með leik til góða. Mikilvæg stig í súginn hjá Manchester City á meðan að stigið kemur West Ham United upp úr fallsæti. 

