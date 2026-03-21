Löng bið Leeds eftir marki lengist Sindri Sverrisson skrifar 21. mars 2026 21:58 Dominic Calvert-Lewin tókst ekki frekar en öðrum að skora í kvöld. Getty/George Wood Leeds komst einu stigi fjær fallsætunum í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld, með markalausu jafntefli við Brentford sem endurheimti 7. sæti. Leeds hefur þar með gert tvö markalaus jafntefli í röð í deildinni, eftir að hafa einnig haldið hreinu í 3-0 sigrinum gegn Norwich í bikarnum. Þar áður tapaði liðið tveimur deildarleikjum 1-0 og hafa Leedsarar því ekki skorað í deildarleik síðan í 1-1 jafnteflinu við Aston Villa fyrir mánuði síðan, eða í 420 mínútur. Brentford komst upp fyrir Everton á markatölu en liðin eru bæði með 46 stig, í 7.-8. sæti, aðeins tveimur stigum á eftir Chelsea sem tapaði gegn Everton fyrr í kvöld, og þremur á eftir Liverpool, þegar sjö umferðir eru eftir. Sáralítið var um færi í leiknum í kvöld en heimamenn í Leeds voru þó ívið líklegri til að koma boltanum í netið. Liðin eru nú komin í stutt hlé vegna landsleikja áður en þráðurinn verður tekinn upp að nýju í byrjun apríl.