Messan: Vill að Solskjær taki við Spurs

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Ole Gunnar Solskjær var síðast við stjórnvölinn hjá Besiktas í Tyrklandi. Hann stýrði Manchester United, liðinu sem hann lék með stærsta hluta ferilsins, á árunum 2018-21. getty/Charlotte Wilson

Albert Brynjar Ingason stakk upp á óvæntu nafni aðspurður hver ætti að taka við Tottenham í þeirri erfiðu stöðu sem liðið er í.

Tottenham tapaði 0-3 fyrir Nottingham Forest á heimavelli í mikilvægum fallslag í gær. Spurs hefur ekki unnið deildarleik á þessu ári og er einu stigi frá fallsæti þegar sjö umferðum er ólokið.

Igor Tudor tók við Tottenham af Thomas Frank í síðasta mánuði en Spurs hefur aðeins fengið eitt stig í ensku úrvalsdeildinni undir stjórn Króatans. Sæti hans þykir heitt og margir velta fyrir sér hver gæti tekið við Tottenham og bjargað liðinu frá falli.

Kjartan Atli Kjartansson varpaði þeirri spurningu til Alberts í Sunnudagsmessunni í gær og ekki stóð á svari hjá honum.

„Ole Gunnar Solskjær,“ sagði Albert sem finnst nauðsynlegt að Tottenham ráði einhvern sem getur fengið menn til að brosa og njóta sín, jafnvel þótt staða liðsins sé erfið.

„Maður sá í þessum fyrstu leikjum hjá Tudor að menn voru farnir að hunsa hann og hlusta ekki á skilaboð. Hann er ekki með hópinn með sér og núna þurfa þeir að breyta þessu,“ sagði Aron Jóhannsson.

Klippa: Messan - umræða um stjóramál Spurs

Hinn 79 ára Harry Redknapp hefur verið orðaður við stjórastöðuna hjá Tottenham en hann stýrði liðinu á árunum 2008-12. Albert segir að forráðamenn Spurs gætu gert margt vitlausara en að ráða Redknapp og benti því til stuðnings á ákvörðun Celtic að ráða Martin O'Neill.

„Þeir fóru í gæja sem er ekki búinn að þjálfa lengi, þekkir klúbbinn og er stemmningskarl,“ sagði Albert.

Næsti leikur Tottenham er ekki fyrr en 12. apríl þegar liðið sækir Sunderland heim.

Skoðaði drykk Alberts eftir umræðu um vítin

Þeir voru vægast sagt ósammála, framherjarnir Aron Jóhannsson og Albert Brynjar Ingason, þegar talið barst að dæmdum og ekki dæmdum vítum í leik Bournemouth og Manchester United.

Tilkynnt um andlát pabba strax eftir tapið

Athygli vakti að Igor Tudor þjálfari Tottenham, sem þykir afar valtur í sessi, skyldi ekki veita viðtöl eftir tapið gegn Nottingham Forest í dag en ástæðan er mun alvarlegri en nokkur fótboltaleikur.

