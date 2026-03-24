PSG vill auðvelda sér lífið fyrir Liverpool-leikinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 24. mars 2026 18:17 Leikmenn Liverpool horfa upp á leikmenn Paris Saint Germain fagna sigri á Anfield í Meistaradeildinni í fyrra. Liðin mætast aftur í ár. Getty/Liverpool FC Frönsku Evrópumeistararnir í Paris Saint-Germain hafa óskað eftir því að fresta leik sínum í frönsku deildinni til að létta álaginu á liðinu í kringum leikina mikilvægu á móti Liverpool í Meistaradeildinni. PSG á að mæta Lens, sem einnig berst um franska meistaratitilinn, á milli tveggja leikja liðsins í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar gegn Liverpool. PSG á að heimsækja Lens í toppslag laugardaginn 11. apríl – þremur dögum eftir að hafa tekið á móti liði Arne Slot og þremur dögum fyrir seinni leikinn á Anfield. Liverpool á að taka á móti Fulham í ensku úrvalsdeildinni þann 11. apríl. Til að bregðast við beiðni PSG til frönsku deildarinnar sendi Lens frá sér yfirlýsingu þar sem liðið lýsti sig eindregið á móti því að leiknum yrði frestað. Lens berst nú um sinn fyrsta deildartitil síðan 1998. View this post on Instagram A post shared by Match of the Day (@bbcfootball) Lens bætti við að hætta væri á að innlenda deildin yrði „smám saman gerð að breytu sem hægt væri að hagræða að vild eftir þörfum sumra í Evrópukeppnum“. „Fyrir utan þetta tiltekna mál er spurningin sem vaknar grundvallaratriði: spurningin um virðingu fyrir keppninni sjálfri. Því maður hefur fullan rétt til að velta því fyrir sér hvenær deildin, á eigin heimaslóðum, virðist stundum vera sett í annað sæti á eftir öðrum metnaði, hversu lögmætur sem hann kann að vera,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu. Talsmaður Parísarliðsins sagði við BBC Sport að slíkar frestanir hafi verið framkvæmdar reglulega af frönsku deildinni í fortíðinni í þágu franskra félaga og „dragi á engan hátt deildina í efa“. Hann bætti við að árangur franskra félaga sem keppa á evrópskum vettvangi gagnist franskri knattspyrnu í heild sinni, en Frakkland er nú í sjötta sæti á styrkleikalista UEFA fyrir tímabilið 2025–26. Lens, sem er í öðru sæti, er nú stigi á eftir toppliði PSG og Pierre Sage, aðalþjálfari Lens, sagði eftir 5-1 sigur á Angers á sunnudag að lið hans væri ekki sammála frestun. Í fyrri viðureign PSG í Meistaradeildinni gegn Chelsea fékk lið Luis Enrique frí um helgina á milli leikjanna tveggja þar sem leik þeirra gegn Nantes var frestað eftir svipaða beiðni, til að hjálpa þeim að undirbúa sig eins vel og mögulegt væri. Evrópumeistararnir unnu 8-2 samanlagt. Að lokum er ákvörðunin í höndum yfirmanna frönsku deildarinnar og afstaða þeirra er sú að þeir muni leitast við að aðstoða frönsk félög sem spila í Evrópukeppnum. Franska deildin staðfesti einnig að Strasbourg hefði óskað eftir því að deildarleik þeirra gegn Brest sömu helgi yrði frestað þar sem hann er á milli leikja þeirra í Sambandsdeildinni gegn Mainz. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Liverpool FC 