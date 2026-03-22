Frá­bær sigur Forest en Tudor og Spurs hanga á blá­þræði

Sindri Sverrisson skrifar
Morgan Gibbs-White var á skotskónum fyrir Nottingham Forest í sigrinum mikilvæga í dag. Getty/Alex Pantling

Igor Tudor gæti hafa stýrt Tottenham í hinsta sinn í dag, rétt rúmum mánuði eftir að hafa verið ráðinn, eftir að liðið steinlá gegn Nottingham Forest í fallslag á heimavelli, 3-0.

Nú eru aðeins sjö umferðir eftir af ensku úrvalsdeildinni og Forest komið upp fyrir Tottenham sem er aðeins stigi frá fallsæti. 

Tottenham væri komið í fallsæti ef West Ham hefði ekki tapað 2-0 á útivelli á sama tíma, gegn Aston Villa, þar sem John McGinn og Ollie Watkins skoruðu mörkin.

Baulað var kröftuglega þegar lokaflautið gall á Tottenham-leikvanginum í dag og úrslitin renna enn stoðum undir það að Tudor verði rekinn í landsleikjahléinu sem nú tekur við. Eina stig liðsins í úrvalsdeildinni frá því að hann tók við kom í jafnteflinu gegn Liverpool fyrir viku.

Igor Jesus kom Forest yfir í lok fyrri hálfleiks í dag. Morgan Gibbs-White bætti svo við marki á 62. mínútu og Taiwo Awoniyi innsiglaði sigurinn undir lokin.

