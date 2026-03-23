„Arteta skuldar Kepa ekki neitt heldur stuðningsmönnum Arsenal" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 23. mars 2026 11:32 Kepa Arrizabalaga missir boltann. Andartaki síðar lá boltinn í netinu. getty/Julian Finney Jamie Carragher var ekki hrifinn af þeirri ákvörðun Mikels Arteta, knattspyrnustjóra Arsenal, að stilla Kepa Arrizabalaga upp á milli stanganna í úrslitaleik enska deildabikarsins gegn Manchester City. Carragher segir að Arteta skuldi Kepa ekki neitt. Kepa hafði spilað alla leiki Arsenal í deildabikarnum í vetur og var í markinu í úrslitaleiknum á Wembley í gær. Hann gerði sig sekan um slæm mistök á 60. mínútu þegar hann missti fyrirgjöf Rayans Cherki. Boltinn hrökk fyrir Nico O'Reilly sem skoraði fyrsta mark leiksins. Hann skoraði svo öðru sinni fjórum mínútum síðar og City vann leikinn, 0-2. Eftir leikinn varði Arteta ákvörðun sína en Carragher segir að hún hafi verið röng. „Ég hef sterkar skoðanir á því að nota varamarkvörðinn. Ég er ekki hrifinn af því en í sumum tilfellum skil ég það," sagði Carragher. „En Mikel Arteta skuldar Kepa ekki neitt. Hann skuldar stuðningsmönnum Arsenal besta tækifærið á að vinna fyrsta titilinn í sex ár. Þeir hafa unnið einn titil undanfarin níu ár. Markvörðurinn kemur til liðsins því hann veit að hann er annar kostur. Hann getur spilað í keppninni en þegar kemur að úrslitaleiknum verður að breyta því þeir hafa ekki unnið nógu mikið og þurfa að komast yfir línuna." James Trafford, varamarkvörður City, spilaði úrslitaleikinn í gær. Carragher segir að staða hans sé önnur þar sem fyrir tímabilið hafi honum verið ætlað að vera markvörður númer eitt hjá City, áður en Gianluigi Donnarumma var keyptur. Þá sé pressan hjá City að vinna deildabikarinn ekki sú sama og hjá Arsenal. City hefur unnið deildabikarinn fimm sinnum undir stjórn Guardiola og níu sinnum alls. Arsenal hefur aftur á móti ekki unnið deildabikarinn síðan 1993. Enski boltinn Arsenal FC Tengdar fréttir O'Reilly átti sviðið og City tók titilinn Nico O'Reilly, sem fagnaði 21 árs afmæli í gær, var hetja Manchester City á Wembley í dag þegar hann skoraði bæði mörkin gegn Arsenal í 2-0 sigri í úrslitaleik enska deildabikarsins í fótbolta. 22. mars 2026 18:19