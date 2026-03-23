Þeir voru vægast sagt ósammála, framherjarnir Aron Jóhannsson og Albert Brynjar Ingason, þegar talið barst að dæmdum og ekki dæmdum vítum í leik Bournemouth og Manchester United.
Aron og Albert voru gestir Kjartans Atla Kjartanssonar í Sunnudagsmessunni á Sýn Sport í gærkvöld. Þegar leið á umræðuna var Aron orðinn svo hissa á því sem Albert hafði fram að færa að hann gat ekki annað en athugað hvort eitthvað annað en orkudrykkur væri í dósinni sem hann drakk úr.
United-menn voru afar ósáttir við að Amad Diallo skyldi ekki fá vítaspyrnu, í stöðunni 1-0, en Bournemouth jafnaði metin strax í næstu sókn.
Ekki bætti úr skák þegar Harry Maguire fékk svo dæmda á sig vítaspyrnu, og beint rautt spjald, en Aron og Albert voru þó alveg sammála þeim dómi. Þeir skoðuðu einnig atvik fyrr í leiknum þar sem Maguire slapp með skrekkinn.
