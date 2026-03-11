Lilja lagði til breytingu á formanni þingflokks Lovísa Arnardóttir skrifar 11. mars 2026 18:59 Stefán Vagn tekur við þingflokksformennsku af Ingibjörgu sem tókst á við Lilju um formennsku í Framsókn fyrir stuttu. Lilja lagði breytinguna til. Vísir/Lýður Valberg og Vilhelm Lilja D. Alfreðsdóttir, nýr formaður Framsóknarflokksins, lagði til við þingflokkinn að gerð yrði breyting á formanni þingflokks. Lilja er ekki hluti af þingflokknum. Varaformaður flokksins, Stefán Vagn Stefánsson, tekur við formennsku af Ingibjörgu Isaksen. Þórarinn Ingi Þórarinsson tekur við sem varaþingflokksformaður samkvæmt tilkynningu sem send var út í dag. Alls á Framsóknarflokkurinn fimm þingmenn á Alþingi. Það eru þau Ingibjörg Isaksen, Halla Hrund Logadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Stefán Vagn Stefánsson og Þórarinn Ingi Þórarinsson. Kosið var um nýjan þingflokksformann á fundi í dag en Sigurður Ingi var fjarverandi vegna veikindaleyfis. „Nú er komin ný forysta og það er formaðurinn sem tekur ákvörðun og leggur það fyrir þingflokkinn hver er þingflokksformaður á hverjum tíma. Þetta er tillaga formanns um að gera þessa breytingu. Ég er varaformaður flokksins og formaðurinn ekki á þingi þannig það er alveg rökrétt að varaformaðurinn sé andlit flokksins inni á þinginu,“ segir Stefán Vagn í samtali við fréttastofu. Þurftu að stokka spilin Spurður hvort það væri til greina að Ingibjörg yrði varaþingflokksformaður segir Stefán Vagn tillöguna frá formanni og hún hafi verið samþykkt samhljóða á fundi þingflokksins. „Með nýrri forystu þá þarf stundum að stokka upp spilin og við gerðum það í dag. Ég hef miklar og góðar væntingar um að þetta reynist okkur vel og er glaður og ánægður með það traust sem mér hefur verið sýnt innan þingflokksins að taka við þessu starfi. Ingibjörg hafði sýnt því með sóma frá 2021.“ Engar breytingar á nefndum enn Á vef Alþingis má sjá að Ingibjörg situr eins og er í tveimur nefndum fyrir hönd flokksins og Stefán Vagn líka. Halla Hrund situr í einni nefnd og Sigurður Ingi líka. Þórarinn situr ekki í neinni nefnd en er áheyrnarfulltrúi í tveimur. „Við eigum eftir að fara yfir það þingflokkurinn hvort að við gerum einhverjar breytingar í nefndum. Það hefur ekkert verið ákveðið með það. Það getur alveg verið. Ég er í tveimur nefndum og kannski þarf ég að losa mig úr annarri þeirra til að sinna þingflokksformennskunni betur. Þetta á allt eftir að koma í ljós og við vinnum þetta saman sem þingflokkur.“ Lilja Dögg var nýverið kjörin formaður flokksins en háði baráttu um embættið við Ingibjörgu. Stefán Vagn segir að þó svo að fólk takist á innan flokksins vinni það vel saman þegar niðurstaðan liggur fyrir. „Auðvitað tökumst við á, svo höldum við bara áfram og það er það sem við erum að gera.“ Fréttastofa náði ekki sambandi við Ingibjörgu Isaksen við vinnslu fréttarinnar. Framsóknarflokkurinn Alþingi Mest lesið Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Innlent Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Innlent Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Innlent Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Innlent Segist saklaus Innlent Íhuga að fara inn í Íran til að ná í auðgað úran Erlent Mojtaba Khamenei særður en óhultur Erlent Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Innlent Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Innlent Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Innlent Fleiri fréttir Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sýknudómur í hryðjuverkamálinu ómerktur Stofna óháðan flokk og segja að Hildur muni víkja þeim úr nefndum og ráðum Fyrsti listi Viðreisnar í Reykjanesbæ kynntur Staðan ekki breyst í samræmi við lýsingar ráðherra Bærinn vilji taka hluta Smáralindar á leigu fyrir 1,5 milljarða Orðhengilsháttur vill einkenna ESB-umræðuna Lítið breytt staða á bráðamóttökunni Brynja Dan í óvissu um oddvitasætið í Garðabæ Fleiri gætu kallað eftir því að fá Hringveginn „Ágætis líkur á því að færð spillist“ Liðhlaupi úr Samfylkingunni fær annað sætið hjá Framsókn Snjókoma og slydda fyrir norðan en þurrt fyrir sunnan Kannast ekki við að aðgengi að bílastæðum sé skert Sjái þegar merki um að forspá um klofningu þjóðarinnar standist Icelandair meira virði í rekstri en brytjað niður Bíða enn bóta eftir ofbeldið á Hjalteyri: „Við erum týnd og gleymd“ Sjá meira