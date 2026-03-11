Útlit er fyrir norðlægar áttir og snjókomu eða slyddu á norðanverðu landinu í dag og næstu daga. Hægari vindur og stöku él á sunnanverðu landinu og á hiti að vera nálægt frostmarki í dag. Á morgun á að bæta í vind en að öðru leyti á veðrið að verða svipað og í dag.
Í hugleiðingum veðurfræðings á vef Veðurstofu Íslands segir að alldjúp lægð skammt suðaustur af landinu fari nú norður og grafi um sig út af Langanesi. Sú lægð muni stýra veðrinu hér á landi fram að helgi.
Í dag er spáð norðan og norðvestan 8-15 m/s en hægari vindi sunnanlands. Von er á slyddu og snjókomu á norðanverðu landinu en lítilli úrkomu á sunnanverðu landinu. Svipaða sögu er að segja af morgundeginum en þá á að herða á vindi fyrir norðan með skafrenningi og slæmu skyggni.
Á föstudag er spáð stífri norðvestanátt með snjókomu eða éljum norðantil en þurru veðri sunnanlands.
Á föstudag:
Norðvestan 8-15 og snjókoma með köflum, en úrkomulítið syðra. Hiti breytist lítið.
Á laugardag:
Breytileg átt 5-13 og stöku él. Frost 0 til 7 stig. Gengur í hvassa austanátt seinnipartinn og um kvöldið, fyrst sunnantil, með snjókomu eða slyddu og hita kringum frostmark.
Á sunnudag:
Norðaustanátt og slydda eða snjókoma, en þurrt suðvestanlands. Hiti um eða yfir frostmarki, en kólnar síðdegis.
Á mánudag og þriðjudag:
Austan- og norðaustanátt og slydda eða snjókoma með köflum.