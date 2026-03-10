Fagráð Sjúkrahússins á Akureyri harmar skyndilegt brotthvarf Hildigunnar Svavarsdóttur, fyrrverandi forstjóra spítalans, úr starfi. Hildigunnur sagði upp eftir að ráðherra greindi frá því að staða hennar yrði auglýst við lok fimm ára skipunartíma hennar.
Fagráðið sendi frá sér ályktun um brotthvarf Hildigunnar í dag. Fjallað er um ályktunina í Vikublaðinu.
Þar kemur einnig fram að fagráðið telji að farsælast hefði verið ef Hildigunnur hefði setið áfram. Staða forstjóra spítalans var auglýst í lok síðasta mánaðar. Töluvert hefur verið fjallað um erfiða stöðu spítalans undanfarið í tengslum við uppsögn ferliverksamninga, myglu og lokun endurhæfingardeildar spítalans.
„Starfsemi Sjúkrahússins hefur verið að ganga í gegnum viðkvæmt tímabil af ýmsum orsökum t.d. vegna kröfu ráðuneytis að segja upp ferliverkum lækna, myglu í húsnæði og aðstöðu margra deilda sem krefjast flutninga flókins búnaðar og starfsemi ásamt mikilli úrbótavinnu, áskorana tengdum nýjum kjarasamningum lækna, mönnunarvanda lækna, hjúkrunarfræðinga og fleiri heilbrigðisstétta og skorts á fjármögnun í takt við verkefni,“ segir í ályktun fagráðsins.
Þau telja að eðlilegra hefði verið að halda stöðugleika í yfirstjórn við þessar aðstæður.
„Fagráð SAk þakkar Hildigunni fyrir vel unnin störf og samstarf á undanförnum árum,“ segir að lokum í ályktuninni.
Umsóknarfrestur um stöðu forstjóra spítalans er til 23. mars. Í auglýsingu kom fram að skipað yrði í stöðuna til fimm ára, frá 1. júní 2026. Sjúkrahúsið á Akureyri er annað stærsta sjúkrahús landsins og lögum samkvæmt varasjúkrahús Landspítalans. Að jafnaði eru tæplega 700 manns starfandi á SAk.
Fram kom í frétt á vef Vísis við lok síðasta mánaðar að Torfi Fjalar Jónasson, hjartalæknir og eiginmaður Ölmu Möller heilbrigðisráðherra, hefði lagt fram vantrauststillögu á fundi læknaráðsins í október en síðan dregið hana til baka. Torfi vísaði á bug ásökunum um að hafa átt í átökum eða árekstrum við Hildigunni.
Tilefni fyrirspurnar fréttastofu til Torfa Fjalars um árekstra við Hildigunni var viðtal við Ingibjörgu Isaksen, þingflokksformann Framsóknarflokksins, í Bítinu á Bylgjunni 20. febrúar. Þar gaf Ingibjörg í skyn að Torfi hefði átt í einhverjum átökum eða árekstrum við Hildigunni áður en hún sagði svo af sér í kjölfar þess að tilkynnt hafði verið að staðan yrði auglýst.