Fjörutíu konur leituðu til Bjarkarhlíðar á síðasta ári eftir að hafa verið beittar kynferðisofbeldi í sérstaklega hættulegum aðstæðum. Í kvöldfréttum verður rætt við teymisstýru hjá samtökunum sem segir málum sem þessum hafa fjölgað og gerendur sífellt ganga lengra.
Forstjóri Icelandair segir virði félagsins fyrst og fremst felast í rekstri þess og leiðakerfi. Það sé mun verðmætara að reka félagið áfram heldur en að brytja það niður. Áhyggjur af gengi hlutabréfa Icelandair hafa verið viðraðar, við förum yfir málið.
Við ræðum við konu sem varð fyrir ofbeldi í æsku á barnaheimilinu á Hjalteyri. Hún fagnar viðbrögðum ráðamanna við Bakkakotsmálinu en veltir fyrir sér af hverju engin viðbrögð komi fram við ótal erindum Hjalteyrabarna.
Þá mætir Kristján Már Unnarsson í myndver og fer yfir tíðindi af hringveginum, við verðum í beinni frá söngleikjauppfærslu Næturvaktarinnar og hittum leikmann HK í handbolta sem ætlar að spila fyrir bandaríska landsliðið.
Í Íslandi í dag hittum við ungmenni sem segja ofbeldi allt of algengt og vilja að brugðist verði við.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.