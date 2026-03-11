Fótbolti

Hætti við að sækja um hæli og fór frekar heim til Írans

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Írönsku fótboltakonurnar sjást hér eftir leik á móti Filippseyjum á Asíumótinu.
Írönsku fótboltakonurnar sjást hér eftir leik á móti Filippseyjum á Asíumótinu. Getty/Albert Perez

Einstaklingur tengdur kvennalandsliði Írans í fótbolta hefur beðið um að fá að snúa aftur til heimalandsins þrátt fyrir að hafa fengið hæli í Ástralíu.

Tony Burke innanríkisráðherra Ástralíu hefur haft í nógu að snúast síðustu daga vegna stöðunnar í kringum íranska landsliðið.

Upphaflega höfðu sex leikmenn og einn úr starfsliðinu fengið hæli eftir að hafa keppt á Asíumeistaramótinu í landinu.

Á miðvikudag fékk Burke þau skilaboð að einn þeirra hefði ákveðið að afsala sér vegabréfsárituninni og snúa aftur til Írans.

„Hún hafði talað við nokkra liðsfélaga sína og skipt um skoðun,“ sagði Burke, samkvæmt ABC.

Burke greinir enn fremur frá því að staðan hafi skapað nokkur vandamál. Konan hafði nefnilega haft samband við íranska sendiráðið og beðið þá um að sækja sig á hótelið.

„Fyrir vikið vissi íranska sendiráðið hvar allir leikmennirnir voru,“ sagði Burke.

Hann gaf fólki sínu strax fyrirmæli um að flytja leikmennina á annan stað.

Esmaeil Baqaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, hefur lýst því yfir að leikmönnunum sem snúa aftur til heimalandsins verði tekið opnum örmum. Jafnframt hefur hann gagnrýnt Ástralíu fyrir afskiptasemi og sakar þá um að halda leikmönnunum föngnum gegn vilja þeirra.

Nokkrir leikmannanna óttuðust að sögn um líf sitt ef þeir sneru aftur til heimalandsins. Þeir hafa verið stimplaðir sem svikarar í írönskum fjölmiðlum eftir að hafa staðið fyrir þöglum mótmælum fyrir opnunarleikinn gegn Suður-Kóreu á Asíumeistaramótinu.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið