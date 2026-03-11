Hætti við að sækja um hæli og fór frekar heim til Írans

Einstaklingur tengdur kvennalandsliði Írans í fótbolta hefur beðið um að fá að snúa aftur til heimalandsins þrátt fyrir að hafa fengið hæli í Ástralíu.
Tony Burke innanríkisráðherra Ástralíu hefur haft í nógu að snúast síðustu daga vegna stöðunnar í kringum íranska landsliðið.
Upphaflega höfðu sex leikmenn og einn úr starfsliðinu fengið hæli eftir að hafa keppt á Asíumeistaramótinu í landinu.
A member of Iran's women's football team who was granted asylum in Australia has changed her mind and decided to return to Iran.Sky's Nicole Johnston reports.https://t.co/iSfz6fzS3b📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6HgFTDv7tT— Sky News (@SkyNews) March 11, 2026
A member of Iran's women's football team who was granted asylum in Australia has changed her mind and decided to return to Iran.Sky's Nicole Johnston reports.https://t.co/iSfz6fzS3b📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6HgFTDv7tT
Á miðvikudag fékk Burke þau skilaboð að einn þeirra hefði ákveðið að afsala sér vegabréfsárituninni og snúa aftur til Írans.
„Hún hafði talað við nokkra liðsfélaga sína og skipt um skoðun,“ sagði Burke, samkvæmt ABC.
Burke greinir enn fremur frá því að staðan hafi skapað nokkur vandamál. Konan hafði nefnilega haft samband við íranska sendiráðið og beðið þá um að sækja sig á hótelið.
„Fyrir vikið vissi íranska sendiráðið hvar allir leikmennirnir voru,“ sagði Burke.
Members of the Iranian women’s soccer team arrived in Malaysia after Australia granted six players and one staff member humanitarian visas. They had expressed safety concerns about returning to Iran for not singing the national anthem at the Women’s Asian Cup. pic.twitter.com/7lJ1mweTAZ— Al Jazeera English (@AJEnglish) March 11, 2026
Members of the Iranian women’s soccer team arrived in Malaysia after Australia granted six players and one staff member humanitarian visas. They had expressed safety concerns about returning to Iran for not singing the national anthem at the Women’s Asian Cup. pic.twitter.com/7lJ1mweTAZ
Hann gaf fólki sínu strax fyrirmæli um að flytja leikmennina á annan stað.
Esmaeil Baqaei, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, hefur lýst því yfir að leikmönnunum sem snúa aftur til heimalandsins verði tekið opnum örmum. Jafnframt hefur hann gagnrýnt Ástralíu fyrir afskiptasemi og sakar þá um að halda leikmönnunum föngnum gegn vilja þeirra.
Nokkrir leikmannanna óttuðust að sögn um líf sitt ef þeir sneru aftur til heimalandsins. Þeir hafa verið stimplaðir sem svikarar í írönskum fjölmiðlum eftir að hafa staðið fyrir þöglum mótmælum fyrir opnunarleikinn gegn Suður-Kóreu á Asíumeistaramótinu.
Iran accuses Australia of taking women's soccer team 'hostage' after players claimed asylum https://t.co/VP48H6D51Q pic.twitter.com/UOGe7iyX1a— New York Post (@nypost) March 11, 2026
Iran accuses Australia of taking women's soccer team 'hostage' after players claimed asylum https://t.co/VP48H6D51Q pic.twitter.com/UOGe7iyX1a