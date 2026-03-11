„Þær eru öruggar hér og þeim ætti að líða vel“

Ástralía hefur veitt sex meðlimum íranska kvennalandsliðsins í knattspyrnu hæli, en þær voru í landinu vegna Asíubikarsins þegar stríð braust út í heimalandi þeirra.
Tony Burke innanríkisráðherra Ástralíu ræddi málið við ástralska fjölmiðla.
Snemma á þriðjudagsmorgun að staðartíma flutti ástralska alríkislögreglan sex af konunum af hóteli þeirra í Gold Coast í Ástralíu „á öruggan stað“ eftir að þær lögðu fram hælisumsóknir.
Þær voru reyndar sjö í upphafi en ein kvennanna hætti við að sækja um hæli og fór með liðinu aftur heim til Íran.
„Ég get ekki ímyndað mér hversu erfið sú ákvörðun er fyrir hverja og eina þessara kvenna, en í gærkvöldi ríkti vissulega gleði og léttir,“ sagði Burke, sem birti myndir á samfélagsmiðlum af konunum brosandi og klappandi á meðan hann undirritaði skjöl. „Fólk var mjög spennt fyrir því að hefja nýtt líf í Ástralíu.“
Konurnar sem fengu hæli voru ánægðar með að nöfn þeirra og myndir yrðu birtar, sagði hann. Burke bætti við að leikmennirnir vildu taka skýrt fram að þær væru „ekki pólitískir aðgerðasinnar“.
„Þessar konur eru frábærir íþróttamenn, frábært fólk og þeim mun líða mjög vel í Ástralíu.“
Restin af liðinu var enn með írönskum fylgdarmönnum sínum, sagði hann.
Íranska liðið kom til Ástralíu vegna Asíubikars kvenna í síðasta mánuði, áður en stríðið í Íran hófst. Liðið féll úr keppni um helgina og stóð frammi fyrir því að þurfa að snúa aftur til lands sem má þola sprengjuárásir frá Bandaríkjunum og Ísrael.
Marziyeh Jafari, aðalþjálfari Írans, sagði á sunnudag að leikmennirnir „vilji koma aftur til Írans eins fljótt og við getum,“ samkvæmt áströlsku fréttastofunni AAP.
Á opinberum liðslista voru 26 leikmenn, auk Jafari og annarra þjálfara. Burke sagði að tilboðið um hæli hefði verið boðið öllum í liðinu.
„Þessar konur eru gríðarlega vinsælar í Ástralíu en við gerum okkur grein fyrir því að þær eru í hræðilega erfiðri stöðu með þær ákvarðanir sem þær eru að taka,“ sagði Burke. „Tækifærið verður áfram til staðar fyrir þær til að ræða við ástralska embættismenn ef þær óska þess.“
Burke útskýrði ekki nánar hvaða ógnum leikmennirnir stæðu frammi fyrir ef þeir sneru aftur til Írans.
„Ástralir hafa látið sig örlög þessara hugrökku kvenna varða,“ sagði Anthony Albanese forsætisráðherra Ástralíu við fréttamenn á þriðjudag. „Þær eru öruggar hér og þeim ætti að líða vel hér.“