Sarina Wiegman, landsliðsþjálfari Evrópumeistara Englands, segir sitt lið þurfa vera upp á sitt besta til þess að hafa betur gegn Íslandi þegar liðin mætast á City Ground í undankeppni HM á morgun.
Wiegman sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag þar sem að hún var spurð út í styrkleika íslenska landsliðsins sem laut í lægra haldi gegn heimsmeisturum Spánar í fyrstu umferð undankeppninnar.
„Þetta er mjög öflugt lið. Þær eru agaðar, líkamlega sterkar og spila beinskeyttan fótbolta og á miklu tempói. Við höfum horft á undanfarna leiki þeirra, sérstaklega núna síðast gegn Spáni. Við vitum að það verður erfitt að vinna þær.“
Enska liðið muni þó vera mikið með boltann í leiknum, það muni hins vegar reynast þeim mjög erfitt að brjóta íslenska varnarmúrinn.
Aðspurð hvort íslenska landsliðið væri að hljóta þá virðingu frá öðrum liðum sem það á skilið hafði Wiegman þetta að segja:
„Við erum allavegana ekki að tala um spænska landsliðið núna. Við erum bara að tala um Ísland.
Við vitum að leikurinn á morgun verður mjög erfiður. Íslenska liðið er skeinuhætt fram á við, það er erfitt að brjóta þær á bak aftur, við þurfum að vera upp á okkar besta.“
Ljóst er að við ramman reip verður að draga fyrir stelpurnar okkar á morgun gegn Evrópumeisturunum sem eru eitt besta landslið í heimi.
Ísland mætir Englandi á City Ground, heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest á morgun. Leikur liðanna hefst klukkan hálf eitt og verður lýst í beinni textalýsingu á Vísi.