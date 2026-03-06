Fótbolti

Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ís­land

Aron Guðmundsson skrifar
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir leikmaður Íslands og Georgia Stanway leikmaður Englands
Sarina Wiegman, landsliðsþjálfari Evrópumeistara Englands, segir sitt lið þurfa vera upp á sitt besta til þess að hafa betur gegn Íslandi þegar liðin mætast á City Ground í undankeppni HM á morgun.

Wiegman sat fyrir svörum á blaðamannafundi í dag þar sem að hún var spurð út í styrkleika íslenska landsliðsins sem laut í lægra haldi gegn heimsmeisturum Spánar í fyrstu umferð undankeppninnar. 

„Þetta er mjög öflugt lið. Þær eru agaðar, líkamlega sterkar og spila beinskeyttan fótbolta og á miklu tempói. Við höfum horft á undanfarna leiki þeirra, sérstaklega núna síðast gegn Spáni. Við vitum að það verður erfitt að vinna þær.“

Enska liðið muni þó vera mikið með boltann í leiknum, það muni hins vegar reynast þeim mjög erfitt að brjóta íslenska varnarmúrinn.

Aðspurð hvort íslenska landsliðið væri að hljóta þá virðingu frá öðrum liðum sem það á skilið hafði Wiegman þetta að segja: 

„Við erum allavegana ekki að tala um spænska landsliðið núna. Við erum bara að tala um Ísland. 

Við vitum að leikurinn á morgun verður mjög erfiður. Íslenska liðið er skeinuhætt fram á við, það er erfitt að brjóta þær á bak aftur, við þurfum að vera upp á okkar besta.“ 

Ljóst er að við ramman reip verður að draga fyrir stelpurnar okkar á morgun gegn Evrópumeisturunum sem eru eitt besta landslið í heimi. 

Ísland mætir Englandi á City Ground, heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest á morgun. Leikur liðanna hefst klukkan hálf eitt og verður lýst í beinni textalýsingu á Vísi. 

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

