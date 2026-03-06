Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. mars 2026 09:31 Madonna var á hápunkti frægðar sinnar þegar hún mætti á heimavöll Celta Vigo og hélt tónleika. @rccelta Spænska knattspyrnufélagið Celta Vigo hefur kallað eftir hjálp frá Madonnu og stuðningsmönnum félagsins til að binda enda á 36 ára leit sína að liðstreyjunni sem bandaríska stórstjarnan klæddist á tónleikum sínum á Balaídos-leikvanginum árið 1990. Tónleikar Madonnu fóru fram þann 29. júlí 1990 í Vigo en þeir voru fyrstu stóru alþjóðlegu tónleikarnir í borginni og einn af síðustu viðkomustöðum poppstjörnunnar á Blond Ambition-tónleikaferðalagi hennar um Evrópu. Spænska liðið sagðist vilja endurheimta þessa „einstöku og óbætanlegu flík“ til að bæta henni í safn sitt. „Þetta kvöld klæddist listakonan Celta Vigo-treyju með númeri 5, sem var númer [fyrrverandi varnarmanns Celta, Jose Manuel] Espinosa, á bakinu,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu. View this post on Instagram A post shared by Off The Pitch Archive™ ⚽️🌐 (@offthepitch_archive) „Þetta augnablik, sem ljósmyndarinn Víctor de las Heras fangaði, varð að táknrænni mynd í sögu félagsins og borgarinnar. Eftir tónleikana hvarf treyjan og hefur ekki sést síðan. Celta Vigo hefur nú greint frá því að félagið hafi leitað að henni í einrúmi í mörg ár en rannsóknin hafi siglt í strand. „Þrjátíu og sex árum síðar biðlar félagið nú til allra stuðningsmanna Celta Vigo um að hjálpa til við að finna treyjuna, með það í huga að bæta henni í safn sitt. Fyrir Celta Vigo er þetta einstök og óbætanleg flík sem er hluti af tilfinningalegri arfleifð þess. Af þessum sökum yrði félagið þakklátt fyrir allar viðeigandi upplýsingar um hvar treyjan sem Madonna klæddist á sviðinu á Balaídos er niðurkomin. Eftirfarandi hlekkur hefur verið settur upp til að taka við öllum upplýsingum sem tengjast flíkinni.“ Marián Mouriño, forseti Celta, hefur einnig skrifað opið bréf þar sem hún biður Madonnu um hjálp og útskýrir hvers vegna treyjan skiptir félagið svo miklu máli. „Myndin af þér í treyjunni okkar er orðin goðsagnakennd og er hluti af sögu Celta sem er einnig skrifuð utan vallar,“ skrifaði hún. View this post on Instagram A post shared by Celta (@rccelta) Spænski boltinn Mest lesið Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti Óþægileg heimkoma af ÓL: Sátu fyrir henni og eltu upp að bílnum Sport Hleypur kílómetra hring hundrað sinnum og stefnir á stigamet Sport Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fótbolti Viktor fagnaði fyrsta sigrinum gegn félögum sínum í Magdeburg Handbolti Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Íslenski boltinn Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Fótbolti „Ég er bara ekki nógu gáfaður til að geta rýnt almennilega í þessa stöðu“ Handbolti Fleiri fréttir Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Messi eyddi kvöldinu með Trump Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti RÚV má gera fleiri auglýsingahlé í hverjum leik á HM Wirtz snúi aftur gegn Wolves Bræður settir í bann en fyrirliðinn sér tækifæri í skandalnum Kani í mark Víkinga „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Segir Fabrizio Romano að skammast sín HM-draumar fleiri þjóða í uppnámi vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Orri á leið í bikarúrslitaleik Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Meinað að selja miða á mikilvægan útileik gegn Liverpool Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Greiða skaðabætur vegna fjarveru Messi Myndband af Rodrygo að nudda hné Ronaldo fær nýja þýðingu Sjá meira