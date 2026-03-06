Fótbolti

Leita að treyju fé­lagsins sem Madonna klæddist árið 1990

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Madonna var á hápunkti frægðar sinnar þegar hún mætti á heimavöll Celta Vigo og hélt tónleika.
Spænska knattspyrnufélagið Celta Vigo hefur kallað eftir hjálp frá Madonnu og stuðningsmönnum félagsins til að binda enda á 36 ára leit sína að liðstreyjunni sem bandaríska stórstjarnan klæddist á tónleikum sínum á Balaídos-leikvanginum árið 1990.

Tónleikar Madonnu fóru fram þann 29. júlí 1990 í Vigo en þeir voru fyrstu stóru alþjóðlegu tónleikarnir í borginni og einn af síðustu viðkomustöðum poppstjörnunnar á Blond Ambition-tónleikaferðalagi hennar um Evrópu.

Spænska liðið sagðist vilja endurheimta þessa „einstöku og óbætanlegu flík“ til að bæta henni í safn sitt.

„Þetta kvöld klæddist listakonan Celta Vigo-treyju með númeri 5, sem var númer [fyrrverandi varnarmanns Celta, Jose Manuel] Espinosa, á bakinu,“ segir í yfirlýsingu frá félaginu.

„Þetta augnablik, sem ljósmyndarinn Víctor de las Heras fangaði, varð að táknrænni mynd í sögu félagsins og borgarinnar. Eftir tónleikana hvarf treyjan og hefur ekki sést síðan. Celta Vigo hefur nú greint frá því að félagið hafi leitað að henni í einrúmi í mörg ár en rannsóknin hafi siglt í strand.

„Þrjátíu og sex árum síðar biðlar félagið nú til allra stuðningsmanna Celta Vigo um að hjálpa til við að finna treyjuna, með það í huga að bæta henni í safn sitt. Fyrir Celta Vigo er þetta einstök og óbætanleg flík sem er hluti af tilfinningalegri arfleifð þess. Af þessum sökum yrði félagið þakklátt fyrir allar viðeigandi upplýsingar um hvar treyjan sem Madonna klæddist á sviðinu á Balaídos er niðurkomin. Eftirfarandi hlekkur hefur verið settur upp til að taka við öllum upplýsingum sem tengjast flíkinni.“

Marián Mouriño, forseti Celta, hefur einnig skrifað opið bréf þar sem hún biður Madonnu um hjálp og útskýrir hvers vegna treyjan skiptir félagið svo miklu máli.

„Myndin af þér í treyjunni okkar er orðin goðsagnakennd og er hluti af sögu Celta sem er einnig skrifuð utan vallar,“ skrifaði hún.

