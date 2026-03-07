Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. mars 2026 16:19 Róbert Frosti spilaði seinni hálfleikinn í öruggum bikarsigri. Mynd úr safni. Seb Daly - Sportsfile/UEFA via Getty Images Róbert Frosti Þorkelsson og félagar í GAIS flugu áfram í næstu umferð sænsku bikarkeppninnar, með fullt hús stiga eftir 5-1 sigur gegn Norrköping. Róbert Frosti spilaði seinni hálfleikinn í sigri dagsins og kom inn á þegar hans menn voru í þægilegum málum, með 3-0 forystu. Gestirnir frá Norrköping minnkuðu muninn um miðjan seinni hálfleik en GAIS átti síðan eftir að setja tvö mörk til viðbótar. Þetta var þriðji sigur GAIS í jafnmörgum leikjum í bikarnum. Liðið er nú komið áfram á næsta stig keppninnar en óvíst er hverjum það mætir þar því riðlakeppninni allri er ekki lokið. Tæpur mánuður er svo þar til sænska úrvalsdeildin hefst. GAIS mætir Djurgarden, liði Mikaels Neville Anderson, í fyrsta leik. Sænski boltinn Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Fótbolti „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Fleiri fréttir Róbert Frosti flaug áfram í bikarnum Óttast að landsliðskonur verði stimplaðar föðurlandssvikarar Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Var með krabbamein á HM „Láttu í þér heyra, Orri!“ Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Sjá meira