Róbert Frosti flaug á­fram í bikarnum

Róbert Frosti spilaði seinni hálfleikinn í öruggum bikarsigri. Mynd úr safni.
Róbert Frosti Þorkelsson og félagar í GAIS flugu áfram í næstu umferð sænsku bikarkeppninnar, með fullt hús stiga eftir 5-1 sigur gegn Norrköping.

Róbert Frosti spilaði seinni hálfleikinn í sigri dagsins og kom inn á þegar hans menn voru í þægilegum málum, með 3-0 forystu.

Gestirnir frá Norrköping minnkuðu muninn um miðjan seinni hálfleik en GAIS átti síðan eftir að setja tvö mörk til viðbótar.

Þetta var þriðji sigur GAIS í jafnmörgum leikjum í bikarnum. Liðið er nú komið áfram á næsta stig keppninnar en óvíst er hverjum það mætir þar því riðlakeppninni allri er ekki lokið.

Tæpur mánuður er svo þar til sænska úrvalsdeildin hefst. GAIS mætir Djurgarden, liði Mikaels Neville Anderson, í fyrsta leik.

