Leiðin bein þó það vanti Kane Sindri Sverrisson skrifar 6. mars 2026 21:34 Jamal Musiala skoraði sitt fyrsta mark síðan í janúar og var glaðbeittur. Getty/Stefan Matzke Bayern München lét það ekkert á sig fá þó að Harry Kane væri frá keppni vegna meiðsla í kvöld, og vann 4-1 sigur gegn Borussia Mönchengladbach í 25. umferð þýsku 1. deildarinnar í fótbolta. Kane missti af sínum fyrsta deildarleik í kvöld, vegna minni háttar kálfameiðsla, en vonast er til að hann geti mætt Atalanta á þriðjudaginn í Meistaradeild Evrópu. Hans var ekki saknað í kvöld og var Bayern komið í 2-0 í hálfleik með mörkum frá Luis Díaz og Konrad Laimer. Jamal Musiala skoraði svo úr vítaspyrnu á 57. mínútu og Nicolas Jackson fjórða mark Bayern á 79. mínútu. Wael Mohya minnkaði muninn undir lokin fyrir gestina. Bayern er því með 14 stiga forskot á toppi deildarinnar en Dortmund er í 2. sæti og á leik til góða. Þýski boltinn