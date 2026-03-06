Fótbolti

Leiðin bein þó það vanti Kane

Sindri Sverrisson skrifar
Jamal Musiala skoraði sitt fyrsta mark síðan í janúar og var glaðbeittur.
Bayern München lét það ekkert á sig fá þó að Harry Kane væri frá keppni vegna meiðsla í kvöld, og vann 4-1 sigur gegn Borussia Mönchengladbach í 25. umferð þýsku 1. deildarinnar í fótbolta.

Kane missti af sínum fyrsta deildarleik í kvöld, vegna minni háttar kálfameiðsla, en vonast er til að hann geti mætt Atalanta á þriðjudaginn í Meistaradeild Evrópu.

Hans var ekki saknað í kvöld og var Bayern komið í 2-0 í hálfleik með mörkum frá Luis Díaz og Konrad Laimer. Jamal Musiala skoraði svo úr vítaspyrnu á 57. mínútu og Nicolas Jackson fjórða mark Bayern á 79. mínútu. Wael Mohya minnkaði muninn undir lokin fyrir gestina.

Bayern er því með 14 stiga forskot á toppi deildarinnar en Dortmund er í 2. sæti og á leik til góða.

