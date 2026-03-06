Fótbolti

Valverde bjargaði Real í blá­lokin

Sindri Sverrisson skrifar
Aurelien Tchouameni fékk knús eftir að hafa komið Real Madrid yfir.
Eftir tvö töp í röð virtist Real Madrid enn ætla að missa af stigum í kvöld, í spænsku 1. deildinni í fótbolta, en á síðustu stundu kom Federico Valverde til bjargar.

Real er þar með aðeins stigi á eftir Barcelona í toppbaráttunni en Börsungar eiga þó leik til góða við Athletic Bilbao annað kvöld.

Aurelien Tchouameni kom Real yfir á 11. mínútu en Borja Iglesias jafnaði fyrir heimamenn á 25. mínútu.

Það var svo útlit fyrir að leiknum lyki með jafntefli þar til að Valverde kom til bjargar á fjórðu mínútu uppbótartíma. Skot hans fór af Marcos Alonso og í netið, rétt í þann mund sem flautað var til leiksloka.

