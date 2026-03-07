Þorsteinn Halldórsson heldur byrjunarliði íslenska landsliðsins óbreyttu milli leikja. Ísland heimsækir Evrópumeistara Englands eftir útreiðina gegn Spáni fyrr í vikunni.
Cecilía Rán Rúnarsdóttir stendur á milli stanganna með miðverðina Glódísi Perlu Viggósdóttur (fyrirliða) og Ingibjörgu Sigurðardóttur fyrir framan sig. Guðrún Arnardóttir og Sædís Rún Heiðarsdóttir eru í bakvarðarstöðunum.
Ída Marín Hermannsdóttir var nokkuð óvænt í byrjunarliðinu í síðasta leik, stóð sig vel og heldur sínu sæti á miðjunni í dag, með Hildi Antonsdóttur og hinni framsæknu Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur.
Sveindís Jane Jónsdóttir og Hlín Eiríksdóttir verða úti á köntunum en Sandra María Jessen uppi á topp.
Ísland mætir Englandi á City Ground í Nottingham.
Leikur liðanna hefst klukkan hálf eitt og verður í beinni textalýsingu á Vísi.
Úkraína og Spánn eru með liðunum í riðli og mætast klukkan fimm í dag.