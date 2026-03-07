Fótbolti

Engar breytingar gegn Eng­lendingum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Karólína Lea Vilhjálmsdóttir í 3-0 tapi gegn Spáni fyrr í vikunni.
Þorsteinn Halldórsson heldur byrjunarliði íslenska landsliðsins óbreyttu milli leikja. Ísland heimsækir Evrópumeistara Englands eftir útreiðina gegn Spáni fyrr í vikunni.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir stendur á milli stanganna með miðverðina Glódísi Perlu Viggósdóttur (fyrirliða) og Ingibjörgu Sigurðardóttur fyrir framan sig. Guðrún Arnardóttir og Sædís Rún Heiðarsdóttir eru í bakvarðarstöðunum.

Ída Marín Hermannsdóttir var nokkuð óvænt í byrjunarliðinu í síðasta leik, stóð sig vel og heldur sínu sæti á miðjunni í dag, með Hildi Antonsdóttur og hinni framsæknu Karólínu Leu Vilhjálmsdóttur.

Sveindís Jane Jónsdóttir og Hlín Eiríksdóttir verða úti á köntunum en Sandra María Jessen uppi á topp.

Ísland mætir Englandi á City Ground í Nottingham.  Leikur liðanna hefst klukkan hálf eitt og verður í beinni textalýsingu á Vísi.  Úkraína og Spánn eru með liðunum í riðli og mætast klukkan fimm í dag. 

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

