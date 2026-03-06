Fótbolti

Var með krabba­mein á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Janne Andersson hélt áfram að þjálfa sænska landsliðið þrátt fyrir veikindin og stýrði því í fimm ár til viðbótar.
Janne Andersson hélt áfram að þjálfa sænska landsliðið þrátt fyrir veikindin og stýrði því í fimm ár til viðbótar. Getty/Michael Campanella

Fyrrverandi landsliðsþjálfari Svía hefur sagt frá því að hann glímdi við erfið veikindi á sama tíma og hann stýrði liðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta.

Hinn 63 ára gamli Janne Andersson segir að hann hafi verið með krabbamein þegar hann stýrði Svíþjóð á heimsmeistaramótinu í fótbolta fyrir átta árum. Hann fékk fréttirnar um veikindin rétt fyrir mótið.

Það er í viðtali við þáttinn „Carina Bergfeldt“ á sænska ríkisútvarpinu þar sem Andersson opnaði sig um blöðruhálskirtilskrabbameinið sem hann greindist með en Expressen segir frá.

Andersson tók eftir því að eitthvað var að í janúar 2018 þegar hann og landsliðslæknirinn Anders Wallentin voru í göngutúr. Andersson þurfti að stoppa nokkrum sinnum á leiðinni til að pissa og læknirinn Wallentin ráðlagði honum að láta athuga sig.

Rannsóknir leiddu í ljós krabbamein í blöðruhálskirtli.

„Ég fékk niðurstöðurnar úr ómskoðuninni sama dag og við söfnuðum leikmönnunum saman. Það var frekar erfitt, má segja,“ sagði Andersson. Andersson náði sér af veikindunum og er í dag alveg einkennalaus.

„Það eru margir sem lenda í miklu verri hlutum en ég hef gengið í gegnum en það er ljóst að þegar manni er rúllað þarna inn með fullt af ljósum og tækjum þá er maður ekki hrokafullur,“ sagði greinilega snortinn Andersson.

Eftir að hafa fengið krabbameinsgreininguna stýrði hann Svíþjóð í átta liða úrslit á HM í Rússlandi.

Sænski boltinn HM 2018 í Rússlandi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið