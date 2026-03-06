Var með krabbamein á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. mars 2026 12:31 Janne Andersson hélt áfram að þjálfa sænska landsliðið þrátt fyrir veikindin og stýrði því í fimm ár til viðbótar. Getty/Michael Campanella Fyrrverandi landsliðsþjálfari Svía hefur sagt frá því að hann glímdi við erfið veikindi á sama tíma og hann stýrði liðinu á heimsmeistaramótinu í fótbolta. Hinn 63 ára gamli Janne Andersson segir að hann hafi verið með krabbamein þegar hann stýrði Svíþjóð á heimsmeistaramótinu í fótbolta fyrir átta árum. Hann fékk fréttirnar um veikindin rétt fyrir mótið. Það er í viðtali við þáttinn „Carina Bergfeldt“ á sænska ríkisútvarpinu þar sem Andersson opnaði sig um blöðruhálskirtilskrabbameinið sem hann greindist með en Expressen segir frá. Andersson tók eftir því að eitthvað var að í janúar 2018 þegar hann og landsliðslæknirinn Anders Wallentin voru í göngutúr. Andersson þurfti að stoppa nokkrum sinnum á leiðinni til að pissa og læknirinn Wallentin ráðlagði honum að láta athuga sig. Rannsóknir leiddu í ljós krabbamein í blöðruhálskirtli. „Ég fékk niðurstöðurnar úr ómskoðuninni sama dag og við söfnuðum leikmönnunum saman. Það var frekar erfitt, má segja,“ sagði Andersson. Andersson náði sér af veikindunum og er í dag alveg einkennalaus. „Það eru margir sem lenda í miklu verri hlutum en ég hef gengið í gegnum en það er ljóst að þegar manni er rúllað þarna inn með fullt af ljósum og tækjum þá er maður ekki hrokafullur,“ sagði greinilega snortinn Andersson. Eftir að hafa fengið krabbameinsgreininguna stýrði hann Svíþjóð í átta liða úrslit á HM í Rússlandi. View this post on Instagram A post shared by Sportbladet (@sportbladet) Sænski boltinn HM 2018 í Rússlandi Mest lesið Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Hleypur kílómetra hring hundrað sinnum og stefnir á stigamet Sport Óþægileg heimkoma af ÓL: Sátu fyrir henni og eltu upp að bílnum Sport Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fótbolti Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fótbolti Viktor fagnaði fyrsta sigrinum gegn félögum sínum í Magdeburg Handbolti Fleiri fréttir Var með krabbamein á HM „Láttu í þér heyra, Orri!“ Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Messi eyddi kvöldinu með Trump Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Algjört hrun Spurs sem er stigi frá fallsæti RÚV má gera fleiri auglýsingahlé í hverjum leik á HM Wirtz snúi aftur gegn Wolves Bræður settir í bann en fyrirliðinn sér tækifæri í skandalnum Kani í mark Víkinga „Aðeins eitt lið sem reyndi að spila fótbolta í dag“ „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Sjáðu hælspyrnuna sem særði City, Dana klára United og þrennu Joao Pedro Segir Fabrizio Romano að skammast sín HM-draumar fleiri þjóða í uppnámi vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum Fámennt lið Newcastle fyrst til að vinna lærisveina Carrick Orri á leið í bikarúrslitaleik Joao Pedro sá um svakalegan viðsnúning Skytturnar styrktu stöðu sína á toppnum City missti tvisvar niður forystu gegn Forest Sonur Fletchers í sex leikja bann fyrir hómófóbísk ummæli Segir fulla innistæðu fyrir reiði Slot við leikmenn Meinað að selja miða á mikilvægan útileik gegn Liverpool Harry Maguire sakfelldur í Grikklandi Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Svona virkar nýja rangstöðuregla Wengers Sjá meira