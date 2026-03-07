Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ágúst Orri Arnarson skrifar 7. mars 2026 13:56 Jesse Lingard ætti þó enn að hafa efni á salti í grautinn. Fyrrum liðsfélagar hjá Manchester United, Jesse Lingard og Memphis Depay, eru nú orðnir liðsfélagar hjá Corinthians en langt frá því vera jafn vel launaðir. Lingard gekk til liðs við Corinthians í gær frá Seoul í Suður-Kóreu. Þar hafði hann spilað síðustu tvö tímabil eftir langan feril í ensku úrvalsdeildinni sem hófst árið 2011 hjá Manchester United. Á sínum tíma var Lingard einn launahæsti leikmaður deildarinnar. Árið 2017 þénaði hann um fjórtán milljónir króna í hverri viku en nú er hann með rétt rúmlega það í árslaun. Memphis Depay og Jesse Lingard voru góðir vinir hjá Manchester United. John Peters/Manchester United via Getty Images Lingard fær samkvæmt R7 Esportes í Brasilíu hundrað þúsund evrur, eða um fjórtán og hálfa milljón króna, á ári í laun frá félaginu. Sem er aðeins tíu prósent af laununum sem stærsta stjarna liðsins og góðvinur Lingard, Memphis Depay, fær. Brasilía Fótbolti Mest lesið England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Fótbolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Fótbolti Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Enski boltinn Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings Fótbolti Í fyrsta sinn á Íslandi: Kolbeinn mætir austurrískum rotara í Gamla bíó Sport Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Fótbolti „Ég hef ekkert að sanna“ Enski boltinn Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Fótbolti Fleiri fréttir Depay með tífalt hærri laun en Lingard Ætla að gefa leikinn frekar en að spila án stuðnings England - Ísland 2-0 | Tveggja marka tap gegn Evrópumeisturunum Madueke og Eze afgreiddu C-deildarliðið Engar breytingar gegn Englendingum Gæti orðið vandræðalegt fyrir FIFA Utan vallar: Græðgi undir hatti heilsu Íhuga brottrekstur eftir minna en mánuð „Ég hef ekkert að sanna“ Valverde bjargaði Real í blálokin Leiðin bein þó það vanti Kane Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Robertson sá um að hefna Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Vill breytingar og býður dómurum á æfingasvæðið Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Evrópumeistararnir þurfi að vera upp á sitt besta til að vinna Ísland Segir dómgæslu skaða titilvonir Man City Man United gerði hærra tilboð í Bale Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina „Konan mín gagnrýndi það sem ég sagði og mamma mín líka“ Var með krabbamein á HM „Láttu í þér heyra, Orri!“ Leita að treyju félagsins sem Madonna klæddist árið 1990 Fær Barbie-útgáfu af sér fyrir Íslandsleikinn Sjáðu mörkin sem fengu stuðningsmenn Tottenham til að fara í hálfleik Messi eyddi kvöldinu með Trump Annar þjálfari hættur skömmu fyrir HM Sjá meira