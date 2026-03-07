Fótbolti

Depay með tí­falt hærri laun en Lingard

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Jesse Lingard ætti þó enn að hafa efni á salti í grautinn. 
Fyrrum liðsfélagar hjá Manchester United, Jesse Lingard og Memphis Depay, eru nú orðnir liðsfélagar hjá Corinthians en langt frá því vera jafn vel launaðir.

Lingard gekk til liðs við Corinthians í gær frá Seoul í Suður-Kóreu. Þar hafði hann spilað síðustu tvö tímabil eftir langan feril í ensku úrvalsdeildinni sem hófst árið 2011 hjá Manchester United.

Á sínum tíma var Lingard einn launahæsti leikmaður deildarinnar. Árið 2017 þénaði hann um fjórtán milljónir króna í hverri viku en nú er hann með rétt rúmlega það í árslaun.

Memphis Depay og Jesse Lingard voru góðir vinir hjá Manchester United. John Peters/Manchester United via Getty Images

Lingard fær samkvæmt R7 Esportes í Brasilíu hundrað þúsund evrur, eða um fjórtán og hálfa milljón króna, á ári í laun frá félaginu.

Sem er aðeins tíu prósent af laununum sem stærsta stjarna liðsins og góðvinur Lingard, Memphis Depay, fær.

