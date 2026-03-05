FIFA, alþjóða knattspyrnusambandið, hefur ákveðið að heimila sjónvarpsrétthöfum að HM karla í fótbolta í sumar að skipta yfir í auglýsingar í nýju hléunum sem gerð verða í bæði fyrri og seinni hálfleik, í öllum leikjum.
Frá þessu greina meðal annars New York Times og ESPN í dag.
FIFA tilkynnti í desember að ákveðið hefði verið að hafa þriggja mínútna vatnspásu innan hvers hálfleiks í leikjunum á HM. Ástæðan var þá sögð velferð leikmanna en búast má við miklum hita í að minnsta kosti sumum leikjanna á mótinu sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó.
Þessi mikli hiti setti einmitt svip sinn á HM félagsliða í Bandaríkjunum síðasta sumar þar sem lið gengu jafnvel svo langt að geyma varamenn inni í loftkældum búningsklefa í stað þess að þeir væru að stikna á varamannabekknum.
Nú er orðið ljóst að RÚV og aðrir sjónvarpsrétthafar frá mótinu mega gera auglýsingahlé í vatnspásunum í hvorum hálfleik, sem og í hinu hefðbundna hléi á milli hálfleikja.
Samkvæmt ESPN geta rétthafar ráðið því hvort þeir halda áfram að sýna frá vellinum í hléunum, með auglýsingar frá samstarfsaðilum FIFA einnig á skjánum, eða hvort þeir gera algjört hlé á útsendingunni og sýna aðrar auglýsingar.
ESPN segir jafnframt að auglýsingarnar megi ekki hefjast fyrr en 20 sekúndum eftir að dómarinn flautar til vatnspásu og að þeim verði að ljúka 30 sekúndum áður en leikur hefst að nýju.
HM í sumar verður það fjölmennasta frá upphafi. Alls spila 48 lið á mótinu og verða leikirnir 104, frá 11. júní til 19. júlí.