Þónokkuð margir búnir að stytta leikskólavist á föstudögum Lovísa Arnardóttir skrifar 7. mars 2026 16:58 Hluti foreldra leikskólabarna hafa brugðist við og breytt dvalartíma í samræmi við Reykjavíkurleiðina. Vísir/Vilhelm Fimmtán prósent foreldra eða forráðafólks leikskólabarna í Reykjavík hafa breytt dvalartíma barna sinna vegna innleiðingar Reykjavíkurleiðarinnar. Skrifstofustjóri á leikskólasviði Reykjavíkurborgar segir marga stytta dvalartíma á föstudögum. Það sé ánægjulegt hversu margir hafa þegar brugðist við. Í tilkynningu til foreldra og forráðafólks í dag segir að búið sé að breyta reglum tímabundið þannig hægt sé að breyta dvalartíma með styttri fyrirvara en áður. Gefinn er tveggja vikna frestur til 1. maí en eftir það gildir aftur mánaðarfyrirvari á breytingar á dvalartíma. Reykjavíkurleiðin tekur formlega gildi þann 1. apríl. Samkvæmt breytingum þurfa foreldrar að breyta dvalartíma fyrir 15. mars eigi greiðsluseðill fyrir aprílmánuð að taka mið af nýrri gjaldskrá. Umsóknir sem berast 1. til 15. mars 2026 taka gildi frá 1. apríl 2026. Umsóknir sem berast 16. til 31. mars 2026 taka gildi frá 15. apríl 2026. Umsóknir sem berast 1. til 15. apríl 2026 taka gildi frá 1. maí 2026. Ólafur Brynjar Bjarkason, skrifstofustjóri á leikskólasviði Reykjavíkurborgar, segir verulega ánægjulegt hversu margir foreldrar hafi þegar brugðist við. „Við höfum ekki enn greint nákvæmlega hvaða áhrif þetta hefur á meðaldvalartíma en við sjáum að þónokkuð margir foreldrar, sem hafa breytt dvalartíma, eru að stytta dvalartíma á föstudögum eins og fólk var hvatt til að gera,“ segir Ólafur í samtali við fréttastofu og að það sé ánægjulegt. Alls eru 5.280 börn skráð í leikskóla í Reykjavík samkvæmt skráningu í haust. Miðað við það hafa foreldrar 792 barna breytt skráningu barna sinna. Þegar Reykjavíkurborg tók saman meðaldvalartíma í október á síðasta ári voru 80 prósent barna skráð í átta tíma vistun eða lengur, eða 4.266. Borgin skráir hversu mörg börn eru skráð í 36 til 42,5 tíma en alls eru 402 börn skráð í minna en 36 klukkustundir á viku, eða sex tíma á dag. Til samanburðar voru í Kópavogi um 85 prósent barna í átta tíma dvöl eða lengur áður en Kópavogsmódelið var innleitt. Í frétt á Vísi í fyrrasumar kom fram að hlutfallið væri þá 41,5 prósent sem væru í átta tíma eða lengur. Yfir 50 prósent barna væru þannig með styttri dvalartíma en áður. Ný gjaldskrá Reykjavíkurleiðarinnar miðar við gjaldfrían leikskóla fyrir 36 stundir á viku og er eingöngu greitt fyrir fæði ef dvalartíminn er innan þessara marka. Gjald fyrir 38 tíma er 7.000 krónur á mánuði. Samkvæmt nýju kerfi breytast afsláttarflokkar og miðast við tekjur foreldra en auk þess er samkvæmt nýju kerfi gert ráð fyrir að vistun barns hefjist fyrir klukkan níu á morgnana. Samkvæmt tilkynningu borgarinnar segir að foreldrar barna með vistun sem hefst eftir klukkan níu fái frest til 31. júlí 2026 til að gera breytingar og ef þau bregðist ekki við fyrir þann tíma breytist hann sjálfkrafa. til klukkan 9:00 frá og með 1. september 2026. Í Reykjavíkurleiðinni voru einnig kynntar breytingar á systkinaforgangi og aukinni íslenskukennslu fyrir starfsfólk af erlendum uppruna. Þá breytist einnig verð og skráning skráningardaga. Skráning fer, frá og með næsta skólaári, fram að hausti og vori og mun hver dagur kosta fimm þúsund krónur. 