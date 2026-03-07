Kvenfélagskonur um allt land eru orðnar afskaplega þreyttar á stöðu heilbrigðiskerfisins og hvað þá að geta ekki fengið heimilislækni eins og víða á landsbyggðinni. Einnig finnst þeim ótækt að í sumum tilfellum tala læknar ekki íslensku, heldur ensku.
73. formannaráðsfundur Kvenfélagasambands Íslands var nýlega haldinn í Borgarnesi þar sem fjölmörg mál voru til umræðu. Formannaráðið samþykkti einhljóða ályktun þar sem skorað er á stjórnvöld að hrinda í framkvæmd ákvæðum í stjórnarsáttmála um aukna fjárfestingu í heilbrigðis- og öldrunarþjónustu.
En hvað eiga kvenfélagskonurnar við með því, Dagmar Elín Sigurðardóttir er forseti Kvenfélagssambands Íslands.
„Þetta var ályktun, sem kom frá konum í Sambandi austfirskra kvenna og þær hafa einmitt miklar áhyggjur af því að hafa til dæmis ekki fastan heimilislækni því það þarf alltaf að vera að rifja upp og segja frá þessu saman þegar verið er að koma til læknis,” segir Dagmar og bætir við.
„Það er eins hérna á höfuðborgarsvæðinu, fólk er farið að kvarta undan því að hafa ekki fastan heimilislækni og veigrar sér þá jafnvel að sækja sér læknisþjónustu”.
Dagmar Elín segir líka mjög slæmt að á sumum stöðum tali læknar ekki íslensku, það sé bara enska.
„Það eru ekkert allir, sem geta gert sig skiljanlega um sín veikindi á ensku og það er eitthvað, sem þarf að skoða og það hlýtur að vera eitthvað, sem er til umfjöllunar hjá heilbrigðisyfirvöldum hvort það þurfi bara í einhverjum tilfellum að hafa túlk í samtali,” segir Dagmar.
En staðan í heilbrigðismálum almennt, hvernig er hún að mati forseta Kvenfélagasambands Íslands?
„Staðan í heilbrigðismálum er ekki góð. Legurými og hjúkrunarrými fyrir aldraða, það vara vantar. Það er eitthvað, sem hefur orðið út undan í kerfinu, það þarf að passa upp á þetta,” segir Dagmar Elín.
