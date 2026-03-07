Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 7. mars 2026 15:34 Arna Magnea, Sanna Magdalena og Ásta Dís. Aðsend Sanna Magdalena Mörtudóttir skipar fyrsta sæti lista Vors til vinstri í Reykjavík og þar með efsta sæti sameiginlegs lista þeirra með Vinstri grænum sem ber heitið Vinstrið. Með henni á lista eru Ásta Þórdís Skjalddal og Arna Magnea Danks. Ásta Þórdís mun vera í fjórða sæti Vinstrisins en hún er núverandi varaborgarfulltrúi fyrir Sósíalistaflokkinn auk þess að vera viðurkenndur bókari og með meirapróf. Í fréttatilkynningu segir að hún hafi starfað að málefnum fátæks fólks, meðal annars í gegnum European Anti Poverty Network á Íslandi og sem samhæfingarstjóri Pepp. Arna Magnea, sem er í þriðja sæti lista Vors til vinstri, verður í fimmta sæti Vinstrisins. Hún hefur starfað á fjölbreyttum stöðum, til að mynda við ræstingar, loðnufrystingar og keyrt sjúkrabíla í Lundúnum í Bretlandi en nú er hún grunnskólakennari og áhættuleikstýra. Hún hefur verið ötul baráttukona fyrir mannréttindum. „Mikill áhugi var á efstu sætunum og margir öflugir einstaklingar gáfu kost á sér. Við þökkum þeim öllum kærlega fyrir traustið og hlökkum til að sjá krafta þeirra nýtast áfram í baráttunni. Það er mikið gleðiefni að sjá þann kraft sem hefur myndast í kringum hreyfinguna og við finnum fyrir miklum meðbyr með framboði Vinstrisins,“ segir í tilkynningunni. Sanna Magdalena er nú borgarfulltrúi í Reykjavík fyrir hönd Sósíalistaflokksins og leiðir nú Vor til vinstri. Í tilkynningunni segir að hún hafi verið einn sýnilegasti fulltrúi vinstri stefnu í borgarmálum. Listi Vinstrisins ljós Því er í raun skýrt hvernig efri hluti lista Vinstrisins verður. Líf Magneudóttir bar sigur úr býtum í forvali Vinstri grænna, á eftir henni var Stefán Pálsson og svo Finnur Ricart Andrason. Þiggja þeir báðir úthlutuð sæti verður listi Vinstrisins svona: 1. Sanna Magdalena Mörtudóttir (Vor til vinstri) 2. Líf Magneudóttir (VG) 3. Stefán Pálsson (VG) 4. Ásta Þórdís Skjalddal (Vor til vinstri) 5. Arna Magnea Danks (Vor til vinstri) 6. Finnur Ricart Andrason (VG) Sveitarstjórnarkosningar 2026 Vor til vinstri Reykjavík Borgarstjórn Vinstrið Vinstri græn Mest lesið Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Eldingu laust niður á höfuðborgarsvæðinu Veður Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Innlent Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Innlent Soham-morðinginn látinn Erlent Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Innlent „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Innlent Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Innlent Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Innlent Tveir á slysadeild með áverka í andliti Innlent Fleiri fréttir Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri Samfylkingin sé að vinna mót „í vondri pólitík“ Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Sjá meira