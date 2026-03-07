Þær skipa efstu sæti lista Vor til vinstri

Innlent

Arna Magnea, Sanna Magdalena og Ásta Dís.
Sanna Magdalena Mörtudóttir skipar fyrsta sæti lista Vors til vinstri í Reykjavík og þar með efsta sæti sameiginlegs lista þeirra með Vinstri grænum sem ber heitið Vinstrið. Með henni á lista eru Ásta Þórdís Skjalddal og Arna Magnea Danks.

Ásta Þórdís mun vera í fjórða sæti Vinstrisins en hún er núverandi varaborgarfulltrúi fyrir Sósíalistaflokkinn auk þess að vera viðurkenndur bókari og með meirapróf. Í fréttatilkynningu segir að hún hafi starfað að málefnum fátæks fólks, meðal annars í gegnum European Anti Poverty Network á Íslandi og sem samhæfingarstjóri Pepp.

Arna Magnea, sem er í þriðja sæti lista Vors til vinstri, verður í fimmta sæti Vinstrisins. Hún hefur starfað á fjölbreyttum stöðum, til að mynda við ræstingar, loðnufrystingar og keyrt sjúkrabíla í Lundúnum í Bretlandi en nú er hún grunnskólakennari og áhættuleikstýra. Hún hefur verið ötul baráttukona fyrir mannréttindum.

„Mikill áhugi var á efstu sætunum og margir öflugir einstaklingar gáfu kost á sér. Við þökkum þeim öllum kærlega fyrir traustið og hlökkum til að sjá krafta þeirra nýtast áfram í baráttunni. Það er mikið gleðiefni að sjá þann kraft sem hefur myndast í kringum hreyfinguna og við finnum fyrir miklum meðbyr með framboði Vinstrisins,“ segir í tilkynningunni.

Sanna Magdalena er nú borgarfulltrúi í Reykjavík fyrir hönd Sósíalistaflokksins og leiðir nú Vor til vinstri. Í tilkynningunni segir að hún hafi verið einn sýnilegasti fulltrúi vinstri stefnu í borgarmálum.

Listi Vinstrisins ljós

Því er í raun skýrt hvernig efri hluti lista Vinstrisins verður. Líf Magneudóttir bar sigur úr býtum í forvali Vinstri grænna, á eftir henni var Stefán Pálsson og svo Finnur Ricart Andrason. 

Þiggja þeir báðir úthlutuð sæti verður listi Vinstrisins svona:

1. Sanna Magdalena Mörtudóttir (Vor til vinstri)

2. Líf Magneudóttir (VG)

3. Stefán Pálsson (VG)

4. Ásta Þórdís Skjalddal (Vor til vinstri)

5. Arna Magnea Danks (Vor til vinstri)

6. Finnur Ricart Andrason (VG)

