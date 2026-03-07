Krúttlegir heimilishundar verða að sleðahundum við Mývatn Smári Jökull Jónsson skrifar 7. mars 2026 15:01 Sleðahundur sem tekur þátt í keppninni á Vetrarhátíð við Mývatn. Vísir/Regina Wegmann Vetrarhátíð stendur yfir við Mývatn en á hátíðinni eru stundaðar fjölbreyttar vetraríþróttir úti í náttúrunni, bæði hefðbundnar og óhefðbundnar. Meðal annars er keppt í hundasleðakeppni og hægt að keyra Gokart bíla á ís. Um 60 viðburðir eru haldnir á þeim tíu dögum sem hátíðin stendur yfir en hún hófst um síðustu helgi. Að sögn Huldu Maríu Þorláksdóttur, verkefnastjóra hátíðarinnar, hefur veðrið aðeins sett strik í reikninginn. „Þessir stærstu viðburðir eru hestakeppnin sem var um síðustu helgi þar sem keppt var í tölti á ís og síðan er hundasleðakeppni sem var í gær og verður svo aftur á morgun. Henni var frestað í dag vegna veðurs til morgundagsins.“ Keppt í hundasleðakappi Á fimmtudagskvöld fóru fram vel sóttir tónleikar og þá er hundasleðakeppnin vinsæl. „Þetta er sem sagt Íslandsmeistaramót Sleðahundaklúbbs Íslands og fer þannig fram að keppt er í mismunandi flokkum, bæði vegalengdum og eftir því hversu marga hunda þú ert með. Síðan er fólk bæði að láta hundana sem sagt draga sig á gönguskíðum og á sleðum.“ Vetrarhátíð við Mývatn lýkur á morgunVísir/Regina Wegmann Keppt er í barna- og fullorðinsflokkum og ýmsar tegundur hunda sem taka þátt og um síðustu helgi var haldið námskeið fyrir hundaeigendur. „Þá var verið að kenna fólki hvernig þú getur bara nýtt heimilishundinn þinn í að draga þig áfram á gönguskíðum.“ Einstakt tækifæri fyrir Gokart aðdáendur Mest sé um stærri hunda að ræða eins og Husky en einnig minni hunda. „Ég veit til dæmis að það er ein sem fór á námskeiðið og hún á bara frekar lítinn hund. Það gekk svo vel hjá þeim á námskeiðinu að hún skráði sig til leiks og þau eru að fara að keppa á morgun með sinn litla krúttlega heimilishund.“ Á Stakhólstjörn er hægt að keyra Gokart bíla sem Hulda segir mikla upplifun. „Hann sagði mér, sá sem sér um það að það eru sennilega ekki nema á átta stöðum í heiminum sem er hægt að fara í Gokart á ís. Þannig að það er tækifæri sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara.“ Hundar Þingeyjarsveit Vetrarhátíð Mest lesið Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Innlent Eldingu laust niður á höfuðborgarsvæðinu Veður Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Innlent Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Innlent Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Innlent Tveir á slysadeild með áverka í andliti Innlent Alvöru inniveður um helgina Innlent Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Innlent Segir Kúbu brátt munu falla Erlent Soham-morðinginn látinn Erlent Fleiri fréttir „Ég tel þetta ekki vera ákveðna höfnun á Alexöndru“ Þrír með gervigreind leysa af tæplega tuttugu manna teymi Fisk rekur á land á Stokkseyri – Fólk sækir sér í soðið Kvenfélagskonur eru orðnar þreyttar á heilbrigðiskerfinu „Evrópusambandið hefur meiri hag af því núna að mæta óskum Íslands“ Loka veginum til morguns vegna snjóflóðs Gerir ráð fyrir harkalegri umræðu um þjóðaratkvæðagreiðsluna Hafa ekki náð á 26 Íslendinga í Mið-Austurlöndum Upptaka náðist af alvarlegu umferðarslysi Tveir á slysadeild með áverka í andliti Einn drengur í meðferð á nýju meðferðarheimili Tveir grunaðir um stórfellda líkamsárás í miðbænum Segir hvorki Jesú, Múhameð né Þór hafna yfir lög Þurfi ekki að óttast bílnúmeralesara við Sorpu Listamönnum fækkar ört Alvöru inniveður um helgina Kristinn hafði betur gegn Alexöndru og verður oddviti Pírata Selfosskirkja 70 ára og kirkjukórinn 80 ára Kjartan og Marta til liðs við Miðflokkinn Útiloka að þjóðaratkvæðagreiðslan fái hraða afgreiðslu Rætt við stjórnarandstöðuna um atkvæðagreiðslu um ESB Truflanir víða vegna eldingaveðurs Hvalfjarðargöng lokuð Vatnselgur undir brúnni í Ártúnsbrekku Ríkisstjórnin feli aðgerðaleysi á bak við atkvæðagreiðsluna Enn frekari dráttur á máli Margrétar „Verið að vaða áfram með æðibunugangi“ Rafmagnslaust vegna eldingar Jakob Bjarnar, Kjartan og Sunna tilnefnd til blaðamannaverðlauna Bráðabirgðaráðstafnir í Reynisfjöru: Nýr útsýnispallur rís í vor Sjá meira