Innlent

Krútt­legir heimilis­hundar verða að sleða­hundum við Mý­vatn

Smári Jökull Jónsson skrifar
Sleðahundur sem tekur þátt í keppninni á Vetrarhátíð við Mývatn.
Sleðahundur sem tekur þátt í keppninni á Vetrarhátíð við Mývatn. Vísir/Regina Wegmann

Vetrarhátíð stendur yfir við Mývatn en á hátíðinni eru stundaðar fjölbreyttar vetraríþróttir úti í náttúrunni, bæði hefðbundnar og óhefðbundnar. Meðal annars er keppt í hundasleðakeppni og hægt að keyra Gokart bíla á ís.

Um 60 viðburðir eru haldnir á þeim tíu dögum sem hátíðin stendur yfir en hún hófst um síðustu helgi. Að sögn Huldu Maríu Þorláksdóttur, verkefnastjóra hátíðarinnar, hefur veðrið aðeins sett strik í reikninginn.

„Þessir stærstu viðburðir eru hestakeppnin sem var um síðustu helgi þar sem keppt var í tölti á ís og síðan er hundasleðakeppni sem var í gær og verður svo aftur á morgun. Henni var frestað í dag vegna veðurs til morgundagsins.“

Keppt í hundasleðakappi

Á fimmtudagskvöld fóru fram vel sóttir tónleikar og þá er hundasleðakeppnin vinsæl.

„Þetta er sem sagt Íslandsmeistaramót Sleðahundaklúbbs Íslands og fer þannig fram að keppt er í mismunandi flokkum, bæði vegalengdum og eftir því hversu marga hunda þú ert með. Síðan er fólk bæði að láta hundana sem sagt draga sig á gönguskíðum og á sleðum.“

Vetrarhátíð við Mývatn lýkur á morgunVísir/Regina Wegmann

Keppt er í barna- og fullorðinsflokkum og ýmsar tegundur hunda sem taka þátt og um síðustu helgi var haldið námskeið fyrir hundaeigendur.

„Þá var verið að kenna fólki hvernig þú getur bara nýtt heimilishundinn þinn í að draga þig áfram á gönguskíðum.“

Einstakt tækifæri fyrir Gokart aðdáendur

Mest sé um stærri hunda að ræða eins og Husky en einnig minni hunda.

„Ég veit til dæmis að það er ein sem fór á námskeiðið og hún á bara frekar lítinn hund. Það gekk svo vel hjá þeim á námskeiðinu að hún skráði sig til leiks og þau eru að fara að keppa á morgun með sinn litla krúttlega heimilishund.“

Á Stakhólstjörn er hægt að keyra Gokart bíla sem Hulda segir mikla upplifun.

„Hann sagði mér, sá sem sér um það að það eru sennilega ekki nema á átta stöðum í heiminum sem er hægt að fara í Gokart á ís. Þannig að það er tækifæri sem enginn ætti að láta fram hjá sér fara.“

Hundar Þingeyjarsveit Vetrarhátíð

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið