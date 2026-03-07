Í hádegisfréttum verður rætt við prófessor í stjórnmálafræði sem gerir ráð fyrir harkalegri umræðu á Alþingi um fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu um áframhald Evrópusambandsviðræðna. Þingsályktunartillagan er komin á dagskrá Alþingis á mánudag.
Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins hefur ekki náð sambandi við 26 Íslendinga á áhrifasvæðum stríðsátaka í Mið-Austurlöndum. Loftárásir hafa haldið áfram og í morgun var gerð árás nálægt alþjóðaflugvellinum í Dubai.
Borið hefur á því að forritarar á Íslandi hafi misst starfið vegna gervigreindar. Rætt verður við framkvæmdastjóra Dalacare í hádegisfréttum.
Þá segjum við frá óánægju kvenfélagskvenna um stöðu heilbrigðiskerfisins og vetrarhátíð sem fram fer þessa dagana við Mývatn.
Íþróttirnar verða á sínum stað en fyrsta Formúlu 1 keppni tímabilsins fer fram í Ástralíu um helgina.