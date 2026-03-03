Ríkjandi Evrópumeistarar Englands hófu vegferð sína að HM í Brasilíu með sigri gegn Úkraínu í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM. Lokatölur 6-1 Englandi í vil, liðið mætir næst Íslandi.
Það reyndist þolinmæðisverk fyrir Evrópumeistarana að brjóta múrinn gegn Úkraínu í kvöld en liðin mættust í Tyrklandi sökum ástandsins í Úkraínu.
Þrátt fyrir mikla yfirburði Englendinga kom fyrsta mark liðsins ekki fyrr en í upphafi seinni hálfleiks. Það skoraði Alessia Russo sem er leikmaður Arsenal á Englandi.
Russo var aftur á ferðinni nokkrum mínútum síðar er hún tvöfaldaði forystu Englands. 2-0.
Það leið hins vegar ekki að löngu þar til að Úkraínu tókst að minnka muninn. Það gerði Yana Kalinia á 58.mínútu. 2-1.
Það gerðist mikið á þessum kafla leiksins og aðeins nokkrum mínútum eftir mark Úkraínu fékk England vítaspyrnu þegar brotið var á Lauren Hemp innan vítateigs.
Georgia Stanway, liðsfélagi Glódísar Perlu Viggósdóttur hjá Bayern Munchen, tók vítaspyrnuna fyrir Englendinga og bætti við þriðja marki liðsins. Staðan orðin vænleg fyrir Evrópumeistarana, 3-1.
Stanway var svo aftur á ferðinni á 70.mínútu þegar hún bætti við fjórða marki Englands með skoti sem söng í marknetinu upp í vinstra horninu. 4-1.
Jessica Park bætti við fimmta marki Englands á 78.mínútu eftir stoðsendingu frá Stanway og undir lok venjulegs leiktíma bætti hún við sjötta marki liðsins. Staðan orðin 6-1 Englandi í vil.
Reyndist það lokamark leiksins. Evrópumeistarar Englands hefja undankeppni HM á sigri. Liðið tekur á móti Íslandi á City Ground, heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest á laugardaginn kemur.