Fótbolti

Eng­land hitaði upp fyrir leik gegn Ís­landi með stór­sigri

Aron Guðmundsson skrifar
Georgia Stanway var öflug fyrir Evrópumeistarana í kvöld.
Georgia Stanway var öflug fyrir Evrópumeistarana í kvöld. Vísir/Getty

Ríkjandi Evrópumeistarar Englands hófu vegferð sína að HM í Brasilíu með sigri gegn Úkraínu í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM. Lokatölur 6-1 Englandi í vil, liðið mætir næst Íslandi. 

Það reyndist þolinmæðisverk fyrir Evrópumeistarana að brjóta múrinn gegn Úkraínu í kvöld en liðin mættust í Tyrklandi sökum ástandsins í Úkraínu. 

Þrátt fyrir mikla yfirburði Englendinga kom fyrsta mark liðsins ekki fyrr en í upphafi seinni hálfleiks. Það skoraði Alessia Russo sem er leikmaður Arsenal á Englandi. 

Russo var aftur á ferðinni nokkrum mínútum síðar er hún tvöfaldaði forystu Englands. 2-0.

Það leið hins vegar ekki að löngu þar til að Úkraínu tókst að minnka muninn. Það gerði Yana Kalinia á 58.mínútu. 2-1. 

Það gerðist mikið á þessum kafla leiksins og aðeins nokkrum mínútum eftir mark Úkraínu fékk England vítaspyrnu þegar brotið var á Lauren Hemp innan vítateigs. 

Georgia Stanway, liðsfélagi Glódísar Perlu Viggósdóttur hjá Bayern Munchen, tók vítaspyrnuna fyrir Englendinga og bætti við þriðja marki liðsins. Staðan orðin vænleg fyrir Evrópumeistarana, 3-1. 

Stanway var svo aftur á ferðinni á 70.mínútu þegar hún bætti við fjórða marki Englands með skoti sem söng í marknetinu upp í vinstra horninu. 4-1. 

Jessica Park bætti við fimmta marki Englands á 78.mínútu eftir stoðsendingu frá Stanway og undir lok venjulegs leiktíma bætti hún við sjötta marki liðsins. Staðan orðin 6-1 Englandi í vil. 

Reyndist það lokamark leiksins. Evrópumeistarar Englands hefja undankeppni HM á sigri. Liðið tekur á móti Íslandi á City Ground, heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest á laugardaginn kemur.

HM 2027 í Brasilíu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið