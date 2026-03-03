Rodrygo, sem leikur með Real Madrid og brasilíska fótboltalandsliðinu, sleit krossband í hné og verður frá keppni í 6-7 mánuði. Marca á Spáni greinir frá.
Rodrygo meiddist í leik Real Madrid gegn Getafe í gær og í morgun kom í ljós krossband í hægra hné er slitið.
Ljóst er að Rodrygo leikur ekki meira með Real Madrid á þessu tímabili og þá verður hann ekki með brasilíska landsliðinu á HM í sumar.
Rodrygo, sem hefur leikið með Real Madrid síðan 2019, hefur leikið 26 leiki á þessu tímabili og skorað þrjú mörk.
Real Madrid tapaði fyrir Getafe í gær, 0-1. Þetta var annað tap liðsins í röð í spænsku úrvalsdeildinni en það er fjórum stigum á eftir meisturum Barcelona.
Rodrygo hefur skorað níu mörk í 37 leikjum með brasilíska landsliðinu. Brasilía er í riðli með Marokkó, Haítí og Skotlandi á HM sem hefst 11. júní.