Fótbolti

Rekinn eftir 8-0 sigur

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Skjótt skipast veður í lofti. Þremur mánuðum eftir að hafa stýrt Flamengo til sigurs í brasilísku deildinni og Copa Libertadores hefur Filipe Luís verið látinn fara frá félaginu.
Skjótt skipast veður í lofti. Þremur mánuðum eftir að hafa stýrt Flamengo til sigurs í brasilísku deildinni og Copa Libertadores hefur Filipe Luís verið látinn fara frá félaginu. getty/Wagner Meier

Filipe Luís var rekinn sem þjálfari Flamengo, degi eftir að hafa stýrt brasilíska fótboltaliðinu í 8-0 sigri.

Filipe Luís var ráðinn þjálfari Flamengo í september 2024. Undir hans stjórn varð liðið brasilískur meistari og vann Copa Libertadores, Meistaradeild Suður-Ameríku. Þá komst Flamengo í sextán liða úrslit á HM félagsliða síðasta sumar og vann þar meðal annars Chelsea sem varð meistari.

Í desember skrifaði Filipe Luís undir nýjan samning við Flamengo en hann hefur nú verið látinn taka pokann sinn tíu vikum seinna.

Flamengo hefur ekki byrjað þetta tímabil vel og tapaði í brasilísku Meistarakeppninni og Meistarakeppni Suður-Ameríku.

Í gær vann Flamengo 8-0 sigur á D-deildarliði Madureira og tryggði sér þar með sæti í úrslitum í Ríó-deildinni. Það reyndist síðasti leikur Filipes Luís við stjórnvölinn hjá Flamengo.

Filipe Luís átti farsælan feril sem leikmaður en hann lék lengst af með Atlético Madrid. Hann varð einu sinni spænskur meistari með liðinu og vann Evrópudeildina í tvígang. Þá varð Filipe Luís Englandsmeistari með Chelsea 2015. Hann lék 44 leiki fyrir brasilíska landsliðið.

Fótbolti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið