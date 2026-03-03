„Ísland er með óþægilegt lið“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 10:32 Mariona Caldentey eftir leik með Arsenal í Meistaradeildinni þar sem hún var valin besti leikmaðurinn á vellinum. Getty/Molly Darlington Stórstjarna spænska liðsins spilar sinn hundraðasta landsleik á móti Íslandi í kvöld. Mariona Caldentey mætti á blaðamannafundinn fyrir leik Íslands og Spánar í undankeppni HM í fótbolta í kvöld. Þetta verður mjög stór leikur fyrir eina af stærstu stjörnum spænska landsliðsins og leikmann Arsenal því Caldentey mun spila sinn hundraðasta landsleik í kvöld. Ég er með mjög slæmt minni „Þetta var ekki markmið. Markmiðið var að vera með eins lengi og hægt væri og spila eins mikið og mögulegt væri. Maður hugsar ekki út í þetta. Ég er mjög glöð og það eru forréttindi að fá að vera hér. Ég er með mjög slæmt minni og fótboltinn gengur mjög hratt fyrir sig en ég man eftir fyrsta leiknum mínum í Japan á Algarve-mótinu. Einnig Þjóðadeildinni á Wanda, Ólympíuleikunum,“ sagði Mariona Caldentey. Hún var að sjálfsögðu spurð út í íslenska landsliðið. Styrkur þeirra í liðsheildinni „Við vitum að styrkur þeirra liggur í liðsheildinni. Ísland er með óþægilegt lið, þær sækja vel og eru mjög hættulegar í föstum leikatriðum,“ sagði Caldentey. 🎙️ "Nuestro objetivo es claro: clasificarnos para estar en Brasil cuanto antes". 🗣️ @mariona8co.📺 https://t.co/dtyigSY6d2#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/0JUpx5MUxV— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) March 2, 2026 „Markmið okkar er skýrt, að komast til Brasilíu og því fyrr því betra. Öll stig gilda jafn mikið, við megum ekki bara hugsa um England. Þetta landslið vill spila vel og fara út á völlinn til að verja titilinn og sýna sigurviljann. Ungu leikmennirnir hvetja okkur öll áfram. Liðið mun leggja allt í sölurnar, það er engin slökun og við vanmetum engan mótherja,“ sagði Caldentey. Hún segist stolt af því að vera í þessu liði og hún metur það sem það hefur kostað að komast hingað. Þessi kynslóð hefur slegið í borðið „Þessi kynslóð hefur lamið í borðið. Um daginn ræddum við að það væru kynslóðir á undan okkur sem börðust fyrir því að við gætum verið hér í dag. Þær nýju hafa þetta nú þegar og við höfum upplifað báðar hliðar fótboltans og við megum ekki gleyma öllu því sem við höfum gengið í gegnum og því sem margir leikmenn á undan okkur þurftu að þola,“ sagði Caldentey. „Við höfum allt og erum mjög heppnar. Hæfileikarnir hafa alltaf verið til staðar og nú er vel unnið með þá. Ég er stolt af hópnum sem við höfum. Ef eitthvað hefur sýnt sig, þá er það að Spánn er ofar öllum nöfnum og það eru bestu fréttirnar fyrir Spán,“ sagði Caldentey. Um hópinn með öllum ungu nýliðunum sagði Mariona: „Ef það hafa verið einhverjar nýliðavígslur, þá er það mikilvægasta að þeim nýju líði vel og þær séu velkomnar. Þær eru að skemmta sér vel og sýna mjög gott stig á vellinum," sagði Caldentey. 🔴 𝗘𝗡 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗖𝗧𝗢 | Entrenamiento oficial: España - Islandia📺 Síguelo también en https://t.co/MEf2v7qLNo.#FIFAWWC | #JugarLucharYGanar https://t.co/8Nyhqbfzz0— Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) March 2, 2026 HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta