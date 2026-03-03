Fótbolti

Grímu­klæddir á­horf­endur ruddust inn á völlinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Bullurnar voru grímuklæddar og voru með blys og barefli með sér.
Bullurnar voru grímuklæddar og voru með blys og barefli með sér. @sportexpressen

Grímuklæddir fótboltaaðdáendur ruddust inn á völlinn og köstuðu blysum í hálfleik í gærkvöldi í leik í sænsku bikarkeppninni á milli Örebro og Hammarby.

Sænskir fjölmiðlar skrifa um þetta mál og slá þessu upp sem miklu hneykslismáli fyrir sænskan fótbolta. Bæði lögregla og öryggisverðir þurftu að grípa til aðgerða til að stöðva óeirðaseggina.

Sjónvarpsmyndir úr leiknum sýna að það voru stuðningsmenn Hammarby sem ruddust inn á völlinn úr stúku gestaliðsins. Þetta gerðist þrátt fyrir að gestirnir leiddu 2-1 í hálfleik. Það var því ekki staðan í leiknum sem gerði þá ósátta eða kallaði fram einhvern pirring.

Eftir nokkrar mínútur tókst öryggisvörðum að hrekja stuðningsmennina aftur upp í stúku og fleiri verðir stilltu sér síðan upp fyrir framan stúku gestaliðsins. Seinni hálfleikur gat síðan hafist eins og áætlað var.

„Það er skammarlegt að koma inn og kasta hlutum, auðvitað. Það verður bara að fordæma þetta og ég vona að þeir fái einhvers konar áminningu innan eigin raða,“ sagði Niklas Jarelind, lýsandi hjá Expressen, um atvikið.

Hammarby vann leikinn 5-3, meðal annars þökk sé þrennu frá fyrrverandi leikmanni Örebro, Nahir Besara. Liðið er á toppi bikarriðils síns fyrir síðasta leikinn gegn Öster.

Sænski boltinn

