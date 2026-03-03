Grímuklæddir áhorfendur ruddust inn á völlinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. mars 2026 12:33 Bullurnar voru grímuklæddar og voru með blys og barefli með sér. @sportexpressen Grímuklæddir fótboltaaðdáendur ruddust inn á völlinn og köstuðu blysum í hálfleik í gærkvöldi í leik í sænsku bikarkeppninni á milli Örebro og Hammarby. Sænskir fjölmiðlar skrifa um þetta mál og slá þessu upp sem miklu hneykslismáli fyrir sænskan fótbolta. Bæði lögregla og öryggisverðir þurftu að grípa til aðgerða til að stöðva óeirðaseggina. Sjónvarpsmyndir úr leiknum sýna að það voru stuðningsmenn Hammarby sem ruddust inn á völlinn úr stúku gestaliðsins. Þetta gerðist þrátt fyrir að gestirnir leiddu 2-1 í hálfleik. Það var því ekki staðan í leiknum sem gerði þá ósátta eða kallaði fram einhvern pirring. Eftir nokkrar mínútur tókst öryggisvörðum að hrekja stuðningsmennina aftur upp í stúku og fleiri verðir stilltu sér síðan upp fyrir framan stúku gestaliðsins. Seinni hálfleikur gat síðan hafist eins og áætlað var. „Það er skammarlegt að koma inn og kasta hlutum, auðvitað. Það verður bara að fordæma þetta og ég vona að þeir fái einhvers konar áminningu innan eigin raða,“ sagði Niklas Jarelind, lýsandi hjá Expressen, um atvikið. Hammarby vann leikinn 5-3, meðal annars þökk sé þrennu frá fyrrverandi leikmanni Örebro, Nahir Besara. Liðið er á toppi bikarriðils síns fyrir síðasta leikinn gegn Öster. View this post on Instagram A post shared by SportExpressen.se (@sportexpressen) Sænski boltinn Mest lesið Tapaði hlaupinu af því að forystubíllinn lét hana hlaupa kolranga leið Sport „Ég held ég sé komin með nóg af karlmönnum í bili“ Sport Gakpo leit upp til Alberts Enski boltinn Vildi vinna fyrir dóttur sína en klúðraði því algjörlega Golf Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ Fótbolti Segir Almari og félögum sýnd hræðileg vanvirðing Körfubolti „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Enski boltinn Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Enski boltinn Boða til boxveislu þó það sé enn bannað Sport Ísland enn eina liðið sem hefur unnið Ítalíu Körfubolti Fleiri fréttir Grímuklæddir áhorfendur ruddust inn á völlinn Keypti Cucurella af því að Man City vildi hann Rekinn eftir 8-0 sigur „Ísland er með óþægilegt lið“ Bannar leikmanni sínum að lyfta lóðum Skoða leiðir fyrir knattspyrnustjóra til að skora á dóma í enska boltanum „Niðurlægði mig fyrir framan allan heiminn“ Gakpo leit upp til Alberts Aftur tapaði Real og rauða spjaldið tvisvar á loft Hanga fyrir ofan strik á markatölu Glódís vonsvikin: „Þurfum að skoða þetta sem þjóð“ „Þarna áttu bara að taka yfir leikinn“ Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking Sonur Åge Hareide ráðinn til Molde Sesko-dagar á Old Trafford: „Vildum byggja upp sjálfstraustið hans“ Væri kominn í þúsund mörk ef hann hefði nýtt öll vítin Chelsea jafnaði metið sem lið Heiðars Helgu setti Ældi svakalega á völlinn en hélt svo áfram að spila „Hvað er hann að gera hér?“ „Hjartað mitt hætti næstum því að slá“ „Ég hef bara miklar áhyggjur af þessu“ Sjáðu hetjudáðir Sesko, hornamörk Arsenal og ófarir Tottenham Hefur aldrei fengið hausverk á ævinni Liverpool rak sérfræðinginn sinn og þá fór allt að gerast Roy Keane næstum búinn að skemma feril Heimis Allir sem hylji munninn verði reknir út af Dramatík hjá gömlu konunni í Rómarborg Losnar um pressu á Sverrislausan Benítez Arsenal vann hornspyrnukonsert Dramatík hjá Hákoni Sjá meira