Forráðamenn Formúlu 1 mótaraðarinnar eru væntanlega stöðugt að fylgjast með þróun mála varðandi stríðsátök sem brotist hafa út í Mið-Austurlöndum. Stórir íþróttaviðburðir, sem meðal annars stórstjörnurnar Cristiano Ronaldo og Lionel Messi taka þátt í, eru í hættu á að geta ekki farið fram sökum ástandsins.
Átökin í Mið-Austurlöndum halda áfram að breiða úr sér. Bandaríkjamenn og Ísraelar varpa enn sprengjum á skotmörk í Íran og Íranir halda áfram að svara fyrir sig með dróna- og eldflaugaárásum á nágrannaríki sín.
Átökin setja líf fólks á svæðinu í hættu og úr skorðum. Þegar kemur að íþróttaheiminum eru margir stórir íþróttaviðburðir á dagskrá sem eiga að fara fram í Mið-Austurlöndunum en ekki er víst að geti farið fram.
Komandi keppnistímabil í Formúlu 1 mótaröðinni, fyrsta tímabilið eftir stærstu reglubreytingar í sögu mótaraðarinnar, hefst um komandi helgi í Melbourne í Ástralíu. Það reyndist liðunum sem og starfsmönnum Formúlu 1, mörgum hverjum, erfitt að komast til Melbourne en keppnishelgin sjálf ætti að geta farið áfallalaust fram.
Staðan er hins vegar snúnari þegar horft er mánuð fram í tímann þegar keppnishelgar mótaraðarinnar í Barein og Sádi-Arabíu eiga að fara fram. Nokkrum vikum fyrir keppnishelgar er starfsfólk liðanna og Formúlu 1 farið að undirbúa sig á keppnisstað og því verður áhugavert að fylgjast með því hvort Formúla 1 geti haldið plani.
Þann 27.mars næstkomandi á svo að fara fram stórleikur ríkjandi Evrópumeistara Spánar og ríkjandi heimsmeistara Argentínu í Katar. Leikurinn ber nafnið Finalissima en þar gæti Lionel Messi, sem er af mörgum talinn besti fótboltamaður allra tíma, bætt enn einum bikarnum í sitt safn.
Öllum fótboltaleikjum í Katar, frá og með sunnudeginum síðastliðnum, hefur verið frestað um óákveðinn tíma sökum ástandsins í Mið-Austurlöndunum og segir Evrópska knattspyrnusambandið, sem stendur að Finalissima leiknum að fylgst sé náið með stöðunni.
Cristiano Ronaldo og liðsfélagar hans í sádi-arabíska liðinu Al-Nassr hafa nú þegar orðið fyrir áhrifum af átökunum. Leik liðsins Meistaradeild Asíu sem fara átti fram á morgun í Dúbaí hefur verið frestað.
Þá er kominn upp snúin staða í tengslum við þátttöku íranska landsliðsins á HM karla í fótbolta í sumar sem fram fer í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó. Íran á að mæta Nýja Sjálandi í fyrsta leik sínum á mótinu þann 16.júní síðar á þessu ári í Inglewood í Kaliforníu.
Mikil óvissa ríkir þá um þátttöku Íran á mótinu og segir forseti íranska knattspyrnusambandsins, Mehdi Taj að fólk geti ekki búist við því að þar á bæ hlakki mönnum til að taka þátt á mótinu.