Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Sindri Sverrisson skrifar 27. febrúar 2026 12:18 Hákon Arnar Haraldsson er mættur með Lille í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar. Gety/Sathire Kelpa Þrjú Íslendingalið voru í skálinni í dag þegar dregið var í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar í fótbolta. Nú er ljóst hvernig leið liðanna í úrslitaleikinn í Istanbul 20. maí lítur út. Leikið verður í 16-liða úrslitunum 12. og 19. mars, í 8-liða úrslitunum 9. og 16. apríl og svo í undanúrslitum 30. apríl og 7. maí. Hákon Arnar Haraldsson og félagar hans í Lille takast á við Aston Villa í 16-liða úrslitunum. Elías Rafn Ólafsson fékk einnig enska mótherja, með liði sínu Midtjylland, því danska liðið mætir Nottingham Forest. Sverrir Ingi Ingason er svo á leið með Panathinaikos í einvígi við Real Betis. 16-liða úrslitin: Genk - Freiburg Bologna - Roma Ferencváros - Braga Stuttgart - Porto Panathinaikos - Real Betis Nottingham Forest - Midtjylland Celta - Lyon Lille - Aston Villa Evrópudeild UEFA