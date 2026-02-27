Fótbolti

Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar

Sindri Sverrisson skrifar
Hákon Arnar Haraldsson er mættur með Lille í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar.
Þrjú Íslendingalið voru í skálinni í dag þegar dregið var í 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar í fótbolta. Nú er ljóst hvernig leið liðanna í úrslitaleikinn í Istanbul 20. maí lítur út.

Leikið verður í 16-liða úrslitunum 12. og 19. mars, í 8-liða úrslitunum 9. og 16. apríl og svo í undanúrslitum 30. apríl og 7. maí.

Hákon Arnar Haraldsson og félagar hans í Lille takast á við Aston Villa í 16-liða úrslitunum. Elías Rafn Ólafsson fékk einnig enska mótherja, með liði sínu Midtjylland, því danska liðið mætir Nottingham Forest.

Sverrir Ingi Ingason er svo á leið með Panathinaikos í einvígi við Real Betis.

16-liða úrslitin:

Genk - Freiburg

Bologna - Roma

Ferencváros - Braga

Stuttgart - Porto

Panathinaikos - Real Betis

Nottingham Forest - Midtjylland

Celta - Lyon

Lille - Aston Villa

Evrópudeild UEFA

