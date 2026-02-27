Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Aron Guðmundsson skrifar 27. febrúar 2026 11:23 Erling Haaland mun ásamt félögum sínum í Manchester City mæta Real Madrid í stórleik 16-liða úrslita Meistaradeildarinnar. Dregið var í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu við hátíðlega athöfn í Sviss í dag. Manchester City mætir Real Madrid í stórleik umferðarinnar og Chelsea mætir Evrópumeisturum PSG. Arsenal og Liverpool gætu hugsað sér gott til glóðarinnar. Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar verða spiluð dagana 10.-11.mars og 17.-18.mars. Úrslitaleikur keppninar fer fram á Puskas leikvanginum í Búdapest þann 30.maí. Arsenal (Eng), Chelsea (Eng), Liverpool (Eng), Macnhester City (Eng), Tottenham (Eng), Bayern Munchen (Þýs), Sporting Lisabon (Por) og Barcelona (Spá) enduðu í einu af efstu átta sætum deildarkeppni Meistaradeildarinnar og gátu því ekki mæst innbyrðis. Bayer Leverkusen (Þýs), Atalanta (Íta), Newcastle United (Eng), PSG (Fra), Atletico Madrid (Spá), Galatasaray (Tyr), Bodo/Glimt (Nor) og Real Madrid (Spá) tryggðu sér í 16-liða úrslitunum í gengum umspili drógust því á móti einu af ofangreindum liðum sem enduðu í einu af efstu átta sætunum. Sextán liða úrslitin samanstanda af tveggja leikja einvígum þar sem hvert lið fyrir sig leikur heima og að heiman. Samanlögð úrslit úr leikjunum tveimur ráða því hvort liðið úr hverju einvígi fyrir sig tryggir sér sæti í átta liða úrslitunum. Þetta eru einvígin í 16-liða úrslitunum: Manchester City – Real MadridSporting Lisabon – Bodo/GlimtChelsea – Paris Saint GermainNewcastle United – BarcelonaGalatasaray – LiverpoolAtletico Madrid – TottenhamAtalanta - Bayern MunchenBayer Leverkusen – Arsenal Að auki vita liðin nú hvaða lið gætu staðið í vegi fyrir þeim alla leiðina að úrslitaleiknum. Skýringarmynd af því má sjá hér: Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Real Madrid CF FC Barcelona Arsenal FC Chelsea FC Liverpool FC Manchester City Newcastle United Tottenham Hotspur Mest lesið Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Fótbolti Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti „Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því“ Handbolti Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport Heim í hlýjuna en alls ekki á heimleið Körfubolti Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Fótbolti Atvinnukylfingur féll niður um lyftustokk Golf Fleiri fréttir Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Skúrkur Freys: Gátum gert eitthvað stórkostlegt, og svo klúðra ég því Lærisveinar Freys úr leik eftir dýrkeypt rautt spjald Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Albert kom inn á 100. mínútu og Fiorentina reddaði sér Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Segir að bannið hans Prestianni sé „sigur“ fyrir alla Létt hjá Loga og félögum en þrjú Íslendingalið í framlengingu Vel merktur á hausnum eftir að hafa fiskað vítið sem kom Atalanta áfram Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Tókust á í stúdíóinu: „Hvernig á hann að geta annað en rekið hann útaf?“ Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sagður á leið í Víkina Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Vinícius Júnior tryggði Real Madrid aftur sigurinn Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Atalanta fór áfram í sextán liða úrslit á síðustu spyrnu leiksins Sjá meira