Stór­lið mætast í 16-liða úr­slitum Meistara­deildar Evrópu

Aron Guðmundsson skrifar
Erling Haaland mun ásamt félögum sínum í Manchester City mæta Real Madrid í stórleik 16-liða úrslita Meistaradeildarinnar. 
Dregið var í 16-liða úrslit Meistaradeildar Evrópu við hátíðlega athöfn í Sviss í dag. Manchester City mætir Real Madrid í stórleik umferðarinnar og Chelsea mætir Evrópumeisturum PSG. Arsenal og Liverpool gætu hugsað sér gott til glóðarinnar.

Sextán liða úrslit Meistaradeildarinnar verða spiluð dagana 10.-11.mars og 17.-18.mars. Úrslitaleikur keppninar fer fram á Puskas leikvanginum í Búdapest þann 30.maí.

Arsenal (Eng), Chelsea (Eng), Liverpool (Eng), Macnhester City (Eng), Tottenham (Eng), Bayern Munchen (Þýs), Sporting Lisabon (Por) og Barcelona (Spá) enduðu í einu af efstu átta sætum deildarkeppni Meistaradeildarinnar og gátu því ekki mæst innbyrðis.

Bayer Leverkusen (Þýs), Atalanta (Íta), Newcastle United (Eng), PSG (Fra), Atletico Madrid (Spá), Galatasaray (Tyr), Bodo/Glimt (Nor) og Real Madrid (Spá) tryggðu sér í 16-liða úrslitunum í gengum umspili drógust því á móti einu af ofangreindum liðum sem enduðu í einu af efstu átta sætunum.

Sextán liða úrslitin samanstanda af tveggja leikja einvígum þar sem hvert lið fyrir sig leikur heima og að heiman. Samanlögð úrslit úr leikjunum tveimur ráða því hvort liðið úr hverju einvígi fyrir sig tryggir sér sæti í átta liða úrslitunum.

Þetta eru einvígin í 16-liða úrslitunum:

Manchester City – Real Madrid

Sporting Lisabon – Bodo/Glimt

Chelsea – Paris Saint Germain

Newcastle United – Barcelona

Galatasaray – Liverpool

Atletico Madrid – Tottenham

Atalanta - Bayern Munchen

Bayer Leverkusen – Arsenal

Að auki vita liðin nú hvaða lið gætu staðið í vegi fyrir þeim alla leiðina að úrslitaleiknum. Skýringarmynd af því má sjá hér:

