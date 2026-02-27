Fótbolti

Á­horf­endur hlupu inn á völlinn og sneru Messi niður í jörðina

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Lionel Messi er orðinn vanur því að aðdáendur hlaupi inn á völlinn og í átt að honum en ekki þó að hann endi í grasinu eftir að hafa verið togaður niður.
Getty/Leopoldo Smith

Ástríðan í kringum Lionel Messi skapaði enn og aftur óvænta uppákomu í vináttuleik Inter Miami og Independiente del Valle í Púertó Ríkó, leik sem var færður fram í tímann þegar Messi gat ekki spilað vegna meiðsla.

Nú var hann aftur á móti leikfær og aðdáendur hans Púertó Ríkó fengu að sjá hann í eigin persónu. Áhuginn á honum kallaði þó fram atvik sem hefði getað endað mun verr.

Messi endaði nefnilega á jörðinni eftir að aðdáandi, sem hljóp inn á völlinn, greip í hann og togaði hann niður.

Messi byrjaði ekki leikinn en kom inn á sem varamaður og lenti í óþægilegri aðstöðu seint í leiknum.

Einn af nokkrum aðdáendum sem réðust inn á völlinn hljóp beint að númer tíu hjá Inter Miami og greip fast í hann. Öryggisverðir eltu einstaklinginn og í tilraun til að stöðva hann varð það til þess að Messi féll í grasið.

Þrátt fyrir atvikið gerði Messi gæfumuninn. Argentínumaðurinn skoraði úr vítaspyrnu á 69. mínútu og tryggði Inter Miami 2-1 sigur á Independiente del Valle.

Fyrir vináttuleikinn í Púertó Ríkó hafði Inter Miami spilað þrjá undirbúningsleiki: 3-0 tap gegn Alianza Lima, 2-1 sigur á Atlético Nacional og 2-2 jafntefli gegn Barcelona frá Guayaquil. Þeir töpuðu síðan 3-0 fyrir Los Angeles FC í opnunarleik MLS-deildarinnar, þar sem þeir eru ríkjandi meistarar. Undirbúningstímabiið og byrjun tímabilsins hefur því ekki verið alltof sannfærandi hjá meisturunum.

Bandaríski fótboltinn Púertó Ríkó

