Ástríðan í kringum Lionel Messi skapaði enn og aftur óvænta uppákomu í vináttuleik Inter Miami og Independiente del Valle í Púertó Ríkó, leik sem var færður fram í tímann þegar Messi gat ekki spilað vegna meiðsla.
Nú var hann aftur á móti leikfær og aðdáendur hans Púertó Ríkó fengu að sjá hann í eigin persónu. Áhuginn á honum kallaði þó fram atvik sem hefði getað endað mun verr.
La visita de Lionel Messi a Puerto Rico desató la locura total durante el amistoso entre Inter Miami CF e Independiente del Valle, un hincha logró acercarse al jugador, pero al ser interceptado por seguridad, la acción terminó con ambos en el suelo.📌Manténgase informado en… pic.twitter.com/5OOHSsbPuh— EL DEBER (@grupoeldeber) February 27, 2026
Messi endaði nefnilega á jörðinni eftir að aðdáandi, sem hljóp inn á völlinn, greip í hann og togaði hann niður.
Messi byrjaði ekki leikinn en kom inn á sem varamaður og lenti í óþægilegri aðstöðu seint í leiknum.
Einn af nokkrum aðdáendum sem réðust inn á völlinn hljóp beint að númer tíu hjá Inter Miami og greip fast í hann. Öryggisverðir eltu einstaklinginn og í tilraun til að stöðva hann varð það til þess að Messi féll í grasið.
Þrátt fyrir atvikið gerði Messi gæfumuninn. Argentínumaðurinn skoraði úr vítaspyrnu á 69. mínútu og tryggði Inter Miami 2-1 sigur á Independiente del Valle.
Fyrir vináttuleikinn í Púertó Ríkó hafði Inter Miami spilað þrjá undirbúningsleiki: 3-0 tap gegn Alianza Lima, 2-1 sigur á Atlético Nacional og 2-2 jafntefli gegn Barcelona frá Guayaquil. Þeir töpuðu síðan 3-0 fyrir Los Angeles FC í opnunarleik MLS-deildarinnar, þar sem þeir eru ríkjandi meistarar. Undirbúningstímabiið og byrjun tímabilsins hefur því ekki verið alltof sannfærandi hjá meisturunum.
CHAOS IN PUERTO RICO AS MESSI GETS KNOCKED DOWN! 🚨🚨Security issues broke out during Inter Miami vs Independiente del Valle as fans stormed the pitch trying to take photos with Messi and ended up knocking him to the ground. ❌📲⚽️#LionelMessi #InterMiami #MLS #Football pic.twitter.com/5IiAAlTATG— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) February 27, 2026
