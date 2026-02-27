Fótbolti

Sjö hand­teknir í Noregi grunaðir um að hag­ræða úr­slitum

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Noregur er nýjast í röð hagræðingaskandala í fótboltanum.
Noregur er nýjast í röð hagræðingaskandala í fótboltanum. Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images

Lögreglan í Oslo, höfuðborg Noregs, tók sjö menn föstum höndum á miðvikudag og vistaði einn í gæsluvarðhald. Þeir eru grunaðir um að hagræða úrslitum í norskum fótbolta.

Verdens Gang í Noregi greinir frá og lögreglustjórinn í Oslo staðfesti tíðindin.

Samhliða handtökunum fóru fram húsleitir og gögn voru gerð upptæk til frekari rannsókna.

Heimildir VG herma að um sé að ræða aðila með tengsli við norsku úrvalsdeildina.

VG hefur komist í samband við lögfræðinga tveggja annarra sem eru ásakaðir um að hagræða úrslitum en voru ekki handteknir á miðvikudag.

Lögreglan í Oslo framkvæmdi handtökurnar sjö og segir málið í forgangi hjá sér en rannsókn þess enn á frumstigi.

VG hefur reynt að hafa samband við Lise Klaveness, forseta norska knattspyrnusambandsins, án árangurs.

Svipað mál kom upp í norska boltanum fyrir fjórtán árum síðan en þá voru sjö menn handteknir fyrir að hagræða úrslitum í leikjum hjá liðunum Follo og Asker. Fjórir þeirra hlutu fangelsisdóm en hinir þrír voru sýknaðir.

Norski boltinn Noregur Fótbolti

