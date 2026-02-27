Sjö handteknir í Noregi grunaðir um að hagræða úrslitum Ágúst Orri Arnarson skrifar 27. febrúar 2026 15:18 Noregur er nýjast í röð hagræðingaskandala í fótboltanum. Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images Lögreglan í Oslo, höfuðborg Noregs, tók sjö menn föstum höndum á miðvikudag og vistaði einn í gæsluvarðhald. Þeir eru grunaðir um að hagræða úrslitum í norskum fótbolta. Verdens Gang í Noregi greinir frá og lögreglustjórinn í Oslo staðfesti tíðindin. Samhliða handtökunum fóru fram húsleitir og gögn voru gerð upptæk til frekari rannsókna. Heimildir VG herma að um sé að ræða aðila með tengsli við norsku úrvalsdeildina. VG hefur komist í samband við lögfræðinga tveggja annarra sem eru ásakaðir um að hagræða úrslitum en voru ekki handteknir á miðvikudag. Lögreglan í Oslo framkvæmdi handtökurnar sjö og segir málið í forgangi hjá sér en rannsókn þess enn á frumstigi. VG hefur reynt að hafa samband við Lise Klaveness, forseta norska knattspyrnusambandsins, án árangurs. Svipað mál kom upp í norska boltanum fyrir fjórtán árum síðan en þá voru sjö menn handteknir fyrir að hagræða úrslitum í leikjum hjá liðunum Follo og Asker. Fjórir þeirra hlutu fangelsisdóm en hinir þrír voru sýknaðir. Norski boltinn Noregur Fótbolti Mest lesið Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Fótbolti Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Fótbolti Á íslenska konu og barn en mætir Íslandi í kvöld Körfubolti Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti „Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því“ Handbolti Albert til Póllands en gæti svo mætt Palace Fótbolti Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Fleiri fréttir Albert til Póllands en gæti svo mætt Palace Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Skúrkur Freys: Gátum gert eitthvað stórkostlegt, og svo klúðra ég því Lærisveinar Freys úr leik eftir dýrkeypt rautt spjald Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Albert kom inn á 100. mínútu og Fiorentina reddaði sér Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Segir að bannið hans Prestianni sé „sigur“ fyrir alla Létt hjá Loga og félögum en þrjú Íslendingalið í framlengingu Vel merktur á hausnum eftir að hafa fiskað vítið sem kom Atalanta áfram Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Tókust á í stúdíóinu: „Hvernig á hann að geta annað en rekið hann útaf?“ Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sagður á leið í Víkina Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Sjá meira