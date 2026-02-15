Íslenski boltinn

Blikar að landa Ívari

Sindri Sverrisson skrifar
Ívar Örn Árnason í leik gegn Breiðabliki síðasta sumar. Nú virðist styttast í að hann spili sjálfur í græna búningnum.
Breiðablik virðist vera að ná samkomulagi við KA um kaup á fyrirliða KA-manna, Ívari Erni Árnasyni.

Fótbolti.net fjallaði um viðræður KA og Breiðabliks á föstudaginn og vísaði í sögusagnir um að Blikar ætluðu sér að fá Ívar fyrir 15 milljónir króna.

Akureyri.net sagði svo í kvöld að Ívar yrði nær örugglega seldur til Breiðabliks og að svo gæti farið að gengið yrði frá samningi strax á morgun. Það rímar við upplýsingar Vísis um að málið verði sennilega frágengið í fyrramálið.

Ívar var ekki í leikmannahópi KA í dag þegar liðið vann 2-0 sigur gegn Víkingi í Lengjubikarnum.

Ljóst er að þessi uppaldi KA-maður myndi skilja eftir sig gríðarlega vandfyllt skarð í vörn KA. Núgildandi samningur þessa 29 ára leikmanns við félagið gildir út þetta ár.

