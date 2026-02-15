Íslenski boltinn

KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt

Sindri Sverrisson skrifar
Hallgrímur Mar Steingrímsson var mikilvægur fyrir KA í dag eins og svo oft áður.
Hallgrímur Mar Steingrímsson var mikilvægur fyrir KA í dag eins og svo oft áður. vísir/Anton

KA vann flottan 2-0 sigur gegn Íslandsmeisturum Víkings í Boganum á Akureyri í dag, í Lengjubikarnum í fótbolta.

Hallgrímur Mar Steingrímsson átti stóran þátt í sigrinum en hann kom KA yfir eftir um hálftíma leik með frábæru skoti beint úr aukaspyrnu.

Hallgrímur átti svo einnig hornspyrnuna sem seinna mark KA kom úr, um það bil 25 mínútum fyrir leikslok, en þá skoraði Birgir Baldvinsson sem var fyrirliði KA í leiknum, eftir að markvörðurinn Aron Snær Friðriksson missti boltann til hans.

Þarna voru Víkingar orðnir manni færri því Stígur Diljan Þórðarson hafði fengið rautt spjald fyrir að sparka í leikmann KA þegar Víkingar voru að undirbúa hornspyrnu.

KA náði sér þarna í sín fyrstu þrjú stig í keppninni, eftir tvö töp, en Víkingar eru með fjögur stig. KR er efst í 3. riðli með sjö stig.

Standings provided by Sofascore
Lengjubikar karla KA Víkingur Reykjavík

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið