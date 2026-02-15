KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt Sindri Sverrisson skrifar 15. febrúar 2026 18:54 Hallgrímur Mar Steingrímsson var mikilvægur fyrir KA í dag eins og svo oft áður. vísir/Anton KA vann flottan 2-0 sigur gegn Íslandsmeisturum Víkings í Boganum á Akureyri í dag, í Lengjubikarnum í fótbolta. Hallgrímur Mar Steingrímsson átti stóran þátt í sigrinum en hann kom KA yfir eftir um hálftíma leik með frábæru skoti beint úr aukaspyrnu. Hallgrímur átti svo einnig hornspyrnuna sem seinna mark KA kom úr, um það bil 25 mínútum fyrir leikslok, en þá skoraði Birgir Baldvinsson sem var fyrirliði KA í leiknum, eftir að markvörðurinn Aron Snær Friðriksson missti boltann til hans. Þarna voru Víkingar orðnir manni færri því Stígur Diljan Þórðarson hafði fengið rautt spjald fyrir að sparka í leikmann KA þegar Víkingar voru að undirbúa hornspyrnu. KA náði sér þarna í sín fyrstu þrjú stig í keppninni, eftir tvö töp, en Víkingar eru með fjögur stig. KR er efst í 3. riðli með sjö stig. Standings provided by Sofascore Lengjubikar karla KA Víkingur Reykjavík Mest lesið Utan vallar: Karl, trans eða einfaldlega kona? Sport Birna fékk skelfilegar fréttir og þarf að hætta Körfubolti Sló 30 ára gamalt Íslandsmet Sport Skandall í krullu og ljót orð látin falla Sport „Sönnun þess hvernig VAR hefur skaðað dómara“ Enski boltinn Tveir fluttir á sjúkrahús eftir harkalegt slys Sport Tók Arsenal bara korter að tæta Wigan í sig Enski boltinn Vann troðslukeppnina með látum Körfubolti KSÍ dregur úr verðhækkunum Íslenski boltinn Grátlegt hjá Íslendingaliðinu Fótbolti Fleiri fréttir KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt KSÍ dregur úr verðhækkunum KR lenti tveimur undir en er enn án taps Keflavík og HK á sigurbraut Vantaði smá pung og samdi við Gumma Magg Þróttarar ekki í vandræðum með Blika Dramatík í Suðurnesjaslag Draga sig úr keppni og hvetja félög til að beita sér á ársþingi KSÍ „Þetta er allt annað dæmi“ Íslenska deildin byrjar langsíðust Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Guðmundur Magnússon skiptir úr bláu í grænt Fótboltalið Vals semur við son Alexanders Petersson Lengjubikarinn: Fylkir vann Breiðablik og FH skoraði sjö FH sækir sænskan miðvörð „Skrítið að klæðast grænu en það mun venjast hratt“ Samþykkti að taka slaginn en sleit strax hásin Vinna hafin en langur vegur að stofnun nýs knattspyrnufélags í Breiðholti „Kannski ekki með sömu FH-gleraugu og margir aðrir þjálfarar“ Böðvar kominn til ÍA frá FH Víkingar keyptu Helenu af Val Stjarnan sækir miðvörð að vestan Kralj fer til Keflavíkur Meistararnir fá liðsstyrk af Akranesi „Búið að vera smá erfitt fyrir hausinn en svona gerist“ Bragi Karl stimplaði sig inn með marki í fyrsta leik Íslandsmeistararnir byrja vel og KR sótti sigur á Akureyri Valur er Reykjavíkurmeistari árið 2026 Sjá meira