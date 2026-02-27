Fótbolti

Albert til Pól­lands en gæti svo mætt Palace

Sindri Sverrisson skrifar
Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina eru komnir í 16-liða úrslit Sambandsdeildarinnar.
Þrjú Íslendingalið verða með í 16-liða úrslitum Sambandsdeildar Evrópu og nú er ljóst hverjum þau mæta þar. Crystal Palace mætir liði frá Kýpur.

Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina drógust gegn pólska liðinu Raków, eftir að hafa sloppið í gegnum umspilið í gær í framlengdum leik.

Logi Tómasson fer með liði Samsunspor til Spánar og mætir Rayo Vallecano.

Lech Poznan frá Póllandi, lið Gísla Gottskálks Þórðarsonar, mætir svo Shaktar frá Úkraínu sem spilar sína heimaleiki einmitt í Póllandi.

Crystal Palace mætir AEK Larnaca frá Kýpur og ef bæði Palace og Fiorentina komast áfram í 8-liða úrslitin er nú ljóst að þau mætast þar.

16-liða úrslit Sambandsdeildar:

  • Lech Poznan - Shaktar
  • AZ Alkmaar - Sparta Prag
  • Crystal Palace - AEK Larnaca
  • Samsunspor - Rayo Vallecano
  • Celje - AEK Aþena
  • Sigma Olomouc - Mainz
  • Fiorentina - Raków
  • Rijeka - Strasbourg
Leiðin í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu.UEFA
Sambandsdeild Evrópu

