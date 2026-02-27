Albert til Póllands en gæti svo mætt Palace Sindri Sverrisson skrifar 27. febrúar 2026 13:23 Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina eru komnir í 16-liða úrslit Sambandsdeildarinnar. Getty/Franco Romano Þrjú Íslendingalið verða með í 16-liða úrslitum Sambandsdeildar Evrópu og nú er ljóst hverjum þau mæta þar. Crystal Palace mætir liði frá Kýpur. Albert Guðmundsson og félagar í Fiorentina drógust gegn pólska liðinu Raków, eftir að hafa sloppið í gegnum umspilið í gær í framlengdum leik. Logi Tómasson fer með liði Samsunspor til Spánar og mætir Rayo Vallecano. Lech Poznan frá Póllandi, lið Gísla Gottskálks Þórðarsonar, mætir svo Shaktar frá Úkraínu sem spilar sína heimaleiki einmitt í Póllandi. Crystal Palace mætir AEK Larnaca frá Kýpur og ef bæði Palace og Fiorentina komast áfram í 8-liða úrslitin er nú ljóst að þau mætast þar. 16-liða úrslit Sambandsdeildar: Lech Poznan - Shaktar AZ Alkmaar - Sparta Prag Crystal Palace - AEK Larnaca Samsunspor - Rayo Vallecano Celje - AEK Aþena Sigma Olomouc - Mainz Fiorentina - Raków Rijeka - Strasbourg Leiðin í úrslitaleik Sambandsdeildar Evrópu.UEFA Sambandsdeild Evrópu Mest lesið Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Fótbolti Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Fótbolti Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti Á íslenska konu og barn en mætir Íslandi í kvöld Körfubolti Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport „Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því“ Handbolti Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Fótbolti Heim í hlýjuna en alls ekki á heimleið Körfubolti Fleiri fréttir Albert til Póllands en gæti svo mætt Palace Þeir mega eiga kokteilana, við drekkum alvöru pintur Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Beitti hjartahnoði á fugl sem var skotinn niður í miðjum fótboltaleik Skúrkur Freys: Gátum gert eitthvað stórkostlegt, og svo klúðra ég því Lærisveinar Freys úr leik eftir dýrkeypt rautt spjald Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Albert kom inn á 100. mínútu og Fiorentina reddaði sér Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Segir að bannið hans Prestianni sé „sigur“ fyrir alla Létt hjá Loga og félögum en þrjú Íslendingalið í framlengingu Vel merktur á hausnum eftir að hafa fiskað vítið sem kom Atalanta áfram Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Tókust á í stúdíóinu: „Hvernig á hann að geta annað en rekið hann útaf?“ Völsungar drógu lið sitt úr keppni Sagður á leið í Víkina Nasistakveðja í skugga kynþáttaníðs Hanna hæstánægð í Mexíkó að sjá soninn spila Ronaldo kaupir fótboltalið Sjáðu mörkin, rauðu spjöldin og takka í höfði á ögurstundu Freyr nær orðlaus þegar skilaboð bárust frá Ancelotti: „Meinarðu þetta? Norður af heimskautsbaug beint í hjarta Evrópu Sjáðu dauðafæri Íslands og mörkin fjögur Besta deildin bökuð í krefjandi aðstæðum í Mexíkó Messi sér mikið eftir því að hafa ekki lært ensku Blatter lætur „sólkonunginn“ Infantino heyra það: „FIFA er orðið einræðisríki“ Tíu leikmenn Juventus risu næstum upp frá dauðum Eina sem var öðruvísi var graslyktin í göngunum fyrir leikinn Meistararnir rétt sluppu áfram Sjá meira