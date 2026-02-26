Hótun um árás á orkukerfi Norðurlandanna Kjartan Kjartansson skrifar 26. febrúar 2026 11:16 Rafmagnslínur í Sundsvall í Svíþjóð. Myndin er úr safni. Vísir/EPA Yfirvöld á Norðurlöndunum eru sögð kanna alvarlega hótun sem beinist að orkukerfi allra landanna. Ekki liggur fyrir í hverju hótunin felst en hún er talin stafa frá erlendu ríki. Sænski fjölmiðillinn TV4 segir að hótunin hafi borist öllum Norðurlöndunum, þar á meðal Svíþjóð. Verið sé að rannsaka tengsl hótunarinnar við erlent ríki. Lögreglan segir fjölmiðlinum að lykilinnviðir séu vaktaðir vegna hótunarinnar. Talskona sænsku almannavarnastofnunarinnar segir þarlenda ríkisútvarpinu að hún viti af hótuninni og vinni með öðrum stofnunum vegna hennar. Sænska orkustofnunin segist hafa upplýsingar um hótunina en að hún geti ekki tjáð sig um mögulega ógn. Talsmaður stofnunar sænska varnarmálaráðuneytisins segir enga beina ógn gegn sænskum orkuinnviðum sem stendur. Fréttin verður uppfærð. Svíþjóð Noregur Danmörk Finnland Orkumál Öryggis- og varnarmál Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Hótun um árás á orkukerfi Norðurlandanna Erlent Fleiri fréttir Hótun um árás á orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Áhrif stóraukins geimrusls á lofthjúpinn óþekkt Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Samþykktu Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs Sendiherra sem missti stöðuna vegna tengsla við Epstein handtekinn Hundruð milljarða í að verja strandir fyrir ágangi sjávar Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Norðaustan stórhríð hrellir íbúa austurstrandar Bandaríkjanna Segir Trump ekkert botna í því hvers vegna Íranir gefa ekki eftir Hvað er vitað um manninn sem var skotinn við Mar-a Lago? Sjá meira