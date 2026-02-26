Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 26. febrúar 2026 09:17 Þorsteinn Pétur hættir sem forstjóri Deloitte. Þorsteinn Pétur Guðjónsson og stjórn Deloitte hafa komist að samkomulagi um að hann láti af störfum sem forstjóri félagsins. Hann var fyrir skömmu sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Deloitte. Signý Magnúsdóttir mun gegna stöðu forstjóra tímabundið á meðan unnið er að ráðningu nýs forstjóra. Vísir greindi frá því að Þorsteinn var ákærður fyrir kynferðisbrot og honum gefið að sök að hafa veist að ungri konu á hóteli á Suðurlandi vorið 2023. Hann lýsti yfir sakleysi sínu. Um miðjan febrúar féll dómur í málinu og var Þorsteinn alfarið sýknaður af ákærunni. „Að undangengnu samtali Þorsteins og stjórnar hefur verið ákveðið að leiðir skilji og að Deloitte á Íslandi haldi áfram vegferð sinni undir nýrri forystu. Stjórn þakkar Þorsteini kærlega fyrir hans framlag til félagsins í gegnum árin og óskar honum velfarnaðar í framtíðinni,” er haft eftir stjórn Deloitte í tilkynninguni. „Eftir að hafa stigið til hliðar vegna dómsmáls sem lauk með fullri sýknu hef ég nýtt tímann til að staldra við og meta næstu skref. Ég hef starfað hjá Deloitte í 26 ár sem er langur tími hjá einu og sama fyrirtæki. Eftir að hafa rætt stöðu mála við mína nánustu fjölskyldu, vini og stjórn Deloitte töldum við rétt að leiðir skildu á þessum tímapunkti,” er haft eftir Þorsteini. Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Væta sunnantil og töluverð hláka í höfuðborginni Veður Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Erlent Fleiri fréttir Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Þjónustubátur sökk í Tálknafjarðarhöfn Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Enn óvíst hvar miðja bakkans lendir Snjókomubakkinn nálgast borgina Sjá meira