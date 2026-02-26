Innlent

Þor­steinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu

Þorsteinn Pétur hættir sem forstjóri Deloitte.
Þorsteinn Pétur Guðjónsson og stjórn Deloitte hafa komist að samkomulagi um að hann láti af störfum sem forstjóri félagsins. Hann var fyrir skömmu sýknaður af ákæru fyrir kynferðisbrot.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu frá Deloitte. Signý Magnúsdóttir mun gegna stöðu forstjóra tímabundið á meðan unnið er að ráðningu nýs forstjóra.

Vísir greindi frá því að Þorsteinn var ákærður fyrir kynferðisbrot og honum gefið að sök að hafa veist að ungri konu á hóteli á Suðurlandi vorið 2023. Hann lýsti yfir sakleysi sínu. Um miðjan febrúar féll dómur í málinu og var Þorsteinn alfarið sýknaður af ákærunni.

„Að undangengnu samtali Þorsteins og stjórnar hefur verið ákveðið að leiðir skilji og að Deloitte á Íslandi haldi áfram vegferð sinni undir nýrri forystu. Stjórn þakkar Þorsteini kærlega fyrir hans framlag til félagsins í gegnum árin og óskar honum velfarnaðar í framtíðinni,” er haft eftir stjórn Deloitte í tilkynninguni.

 „Eftir að hafa stigið til hliðar vegna dómsmáls sem lauk með fullri sýknu hef ég nýtt tímann til að staldra við og meta næstu skref.  Ég hef starfað hjá Deloitte í 26 ár sem er langur tími hjá einu og sama fyrirtæki.  Eftir að hafa rætt stöðu mála við mína nánustu fjölskyldu, vini og stjórn Deloitte töldum við rétt að leiðir skildu á þessum tímapunkti,” er haft eftir Þorsteini. 

