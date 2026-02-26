Innlent

Stranger Things-fossinn gæti orðið vin­sælastur

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Síðasta senan í síðasta þætti Stranger Things var tekin upp við Háafoss.
Síðasta senan í síðasta þætti Stranger Things var tekin upp við Háafoss. Vísir/Vilhelm

Ferðamálastofa telur að Háifoss í Þjórsárdal gæti orðið einn af vinsælustu áfangastöðum erlendra ferðamanna á komandi árum. Það sé meðal annars vegna þess að fossinn birtist í nýjustu þáttaröðinni af Stranger Things.

Í síðasta þætti í síðustu, og nýjustu, þáttaröðinni af Stranger Things var skot af stórstjörnunni Millie Bobby Brown fyrir framan Háafoss í Þjórsárdal. Í kjölfarið mældist fimm þúsund prósenta aukning í leit að nafni fossins á netinu. 

Ferðamálastofa býst þá við að þessi aukna athygli muni leiða til stóraukins áhuga ferðamanna á næstu misserum, ekki síst yfir sumartímann. Þau hafa því hafið reglubundna talningu ferðamanna við fossinn.

„Það eru margir sem spá því að Háifoss verði næsta Stuðlagil - að umferð um hann muni margfaldast,“ er haft eftir Jóhanni Viðari Ívarssyni, greinanda á rannsókna- og tölfræðisviði Ferðamálastofu. 

„Reynsla okkar er sú að birting íslenskra áfangastaða í vinsælu alþjóðlegu myndefni getur haft afgerandi áhrif á ferðamannastrauminn. Heimsóknum að flugvélaflakinu á Sólheimasandi og í Fjaðrárgljúfur fjölgaði til dæmis verulega eftir að myndskeið frá þessum stöðum birtust í tónlistarmyndbandi Justin Bieber.“

Til stendur að leggja nýjan veg að fossinum en núverandi vegur er slæmur og aðstaðan engin. Með því að telja fjölda ferðamanna sem heimsækja svæðið er hægt að taka upplýstar ákvarðanir um uppbyggingu á svæðinu, skipulag og þjónustu en ekki síst vernda svæðið fyrir álagi.

Háifoss er 122 metrar á hæð og er talinn vera þriðji hæsti foss landins.

Öryggi á ferðamannastöðum Ferðaþjónusta Skeiða- og Gnúpverjahreppur Bíó og sjónvarp Hollywood

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið