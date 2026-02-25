Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 25. febrúar 2026 20:02 Ferfætlingur á ferð í snjónum í fylgd með eiganda sínum á tveimur jafnfljótum. Vísir/Vilhelm Vetrarfærð er víða á vestanverðu landinu vegna snjókomu og gular viðvaranir voru gefnar út í dag vegna hríðarveðurs á höfuðborgarsvæðinu, og á Vestfjörðum og við Breiðafjörð sem taka gildi á morgun. Snjóinn tók að kyngja niður á höfuðborgarsvæðinu rétt um klukkan tvö í dag og var gul veðurviðvörun gefin út nær samstundis og veðrið skall á þar sem óljóst var framanaf hvar nákvæmlega úrkomubakkinn myndi ná landi. Það er ekki á hverju ári sem það þykja tíðindi að það snjói í febrúar á Íslandi, en þetta er hins vegar í fyrsta sinn síðan í lok október sem sjóað hefur svo hressilega á höfuðborgarsvæðinu. Alhvíta daga sem verið hafa á höfuðborgarsvæðinu síðan má telja á fingrum annarrar handar, en samkvæmt upplýsingum frá Veðurstofunni var einn snjódagur í nóvember, tveir í desember og tveir í janúar. Í öll skiptin var þó um að ræða töluvert minni snjó en féll í dag, og í október þegar snjókomumet í mánuðinum var slegið. Þeir allra hörðustu létu ekki smá snjókomu á sig fá og fóru leiðar sinnar á reiðhjóli.Vísir/Vilhelm Það var allur gangur á því hvort fólk sem fréttastofa ræddi við í dag var tilbúið fyrir snjókomuna þegar hún skall á í höfuðborginni síðdegis, líkt og heyra má í fréttinni hér að neðan. Lóló Rósenkrans er ein þeirra sem var ekki beint tilbúin í snjókomuna, en lætur snjóinn þó ekki á sig fá. „Stóð þetta eitthvað til? Ætluðum við að gera þetta núna? Nei, ég var ekki að bíða eftir honum,“ segir Lóló létt í bragði. „En það er ekkert að þessu, yndislegt veður.“ Gul viðvörun var í gildi til klukkan sjö í kvöld á höfuðborgarsvæðinu en snjókomubakkinn hefur síðan fært sig vestur eftir landinu og tekur gul viðvörun gildi á Vestfjörðum snemma í fyrramálið og rétt fyrir hádegi á norðanverðu Snæfellsnesi og annars staðar við Breiðafjörð. Vegfarendur eru hvattir til að hafa varann á og kynna sér veður og færð áður en lagt er af stað, einkum þeir sem eiga leið um fjallvegi á vestanverðu landinu, þar sem hálka, skafrenningur og þæfingsfærð gæti sett strik í reikninginn. Veður Reykjavík Færð á vegum Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Erlent Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Innlent Lögreglustjóri tilkynntur fyrir ofbeldi og áreitni á þorrablóti Innlent Hótun um árás á orkukerfi Norðurlandanna Erlent Fleiri fréttir Viðreisn býður í fyrsta skipti fram á Akureyri Vonbrigði með verðbólgutölurnar og snjómokstur olli tjóni Háskólinn lagði stúdenta Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins á Ísafirði Vilja borgarlest í stað borgarlínu Einar Jóhannes fær oddvitasæti Miðflokksins í Kópavogi Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Bein útsending: Þróun og horfur á vinnumarkaði Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Þurfi að draga úr ofbeldi gegn eldri borgurum Geti átt í samstarfi við nær alla flokka Tína rusl til að komast á Reyki Trausti vill snúa aftur Mesti snjórinn síðan í október: „Ætluðum við að gera þetta núna?“ Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Rúta lenti utan vegar Ráðaleysi, viðvörun og hetjusaga Yrði glaður að fá Ísland í ESB: Atkvæðagreiðsla á næstu mánuðum Fékk Prins Póló: „Pabbi þetta er fyrir þig“ Enginn meðalmaður eða meðalkona til í alvörunni Maðurinn grunaður um manndráp á Kársnesi áfram í haldi Tólf sagt upp hjá Sjúkratryggingum Yfir hundrað þúsund gert kröfu: „Réttlæti skal ná fram að ganga“ Þá var hægt að lækka fargjöld um 51 prósent Tæp sextíu prósent landsmanna vilja banna sjókvíaeldi Sjálfstæðisflokkurinn ekki í samkeppni og „alveg slök“ í Miðflokknum Einar fundar með borginni um málefni miðborgar Átti að fá smáaura fyrir sögulegt smygl Sjá meira