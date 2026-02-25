Fótbolti

Þjálfari Mexíkó: „Það verða allir öruggir“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Aguirre hefur þjálfað Mexíkó frá 2024 en hann var áður þjálfari liðsins frá 2001 til 2002 og milli 2009 og 2010.
Aguirre hefur þjálfað Mexíkó frá 2024 en hann var áður þjálfari liðsins frá 2001 til 2002 og milli 2009 og 2010. vísir/getty

Javier Aguirre, landsliðsþjálfari Mexíkó, segir knattspyrnusamband landsins hafa lofað því að allir verði öruggir er liðið mætir Íslandi í nótt. Óeirðir brutust út í vikunni eftir að yfirmaður alræmdra glæpasamtaka var felldur á sunnudag.

Óvissa hefur ríkt um leik liðanna vegna ólgu í Mexíkó í kjölfar þess að mexíkóski herinn felldi glæpaforingjann Rúben Nemesio Oseguera, þekktur sem El Mencho, á sunnudaginn var. Oseguera fór fyrir einum stærstu glæpasamtökum heims og viðbrögðin urðu hörð víða um land þar sem bílar voru brenndir og vegum lokað.

KSÍ hefur fengið reglulegar uppfærslur frá mexíkóska knattspyrnusambandinu sem hefur fundað með borgaryfirvöldum, lögreglu og hernum hvað öryggismálin varðar.

Í gær var endanlega staðfest að leikurinn færi fram eftir nokkra óvissu. Töluverð öryggisgæsla verður í kringum leikinn.

„Við fylgjumst vel með ástandinu. Fólkið hjá mexíkóska knattspyrnusambandinu hefur fullvissað mig um að allir verði öruggir,“ sagði landsliðsþjálfarinn Aguirre á blaðamannafundi fyrir leikinn í gær.

„Við erum mættir hingað. Við erum rólegir, afslappaðir, við sinnum æfingum og skulum tala um íþróttir. Það eru skilaboðin sem ég get sent stuðningsfólki liðsins,“ segir Aguirre jafnframt.

Uppselt er á leik næturinnar þar sem má búast við rúmlega 30 þúsund mexíkóskum stuðningsmönnum í stúkunni. Mexíkó mætir íslensku liði sem samanstendur af leikmönnum úr Bestu deildinni.

Leikurinn hefst klukkan 2:00 í nótt og er sýndur beint, og í opinni dagskrá, á Sýn Sport.

