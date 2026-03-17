Fótbolti

Þurfa á full­komnu kvöldi að halda

Sindri Sverrisson skrifar
Erling Haaland mætir eflaust í vígahug í kvöld. Getty/Juan Manuel Serrano

Pep Guardiola, stjóri Manchester City, segir að allt þurfi hreinlega að ganga upp í kvöld, ekki bara hjá leikmönnum heldur líka dómurum og stuðningsmönnum, til að liðið slái Real Madrid út úr Meistaradeild Evrópu.

City er í afar erfiðum málum eftir sýninguna sem Federico Valverde bauð upp á í fyrri leiknum, þegar hann skoraði þrennu í fyrri hálfleik sem á endanum dugði Real til 3-0 sigurs.

Í kvöld mætast liðin á Etihad-vellinum og þar hafa orðið ævintýralegar endurkomur, eins og þegar Guardiola stýrði City til sigurs gegn Aston Villa í lokaumferð ensku úrvalsdeildarinnar 2022, eftir að Villa var 2-0 yfir, og þar með til Englandsmeistaratitils á kostnað Liverpool.

Það hefur þó aðeins þrisvar sinnum gerst á síðustu tuttugu árum að lið vinni upp þriggja marka forskot eftir fyrri leik í útsláttarkeppni Meistaradeildarinnar.

„Þetta þarf að vera fullkominn leikur á marga, marga vegu,“ sagði Guardiola aðspurður hvort City gæti snúið einvíginu sér í vil í kvöld.

„Fólkið okkar, ákvarðanir dómara… það er svo margt sem þarf að vera svo gott til þess að svona hlutir geti gerst. Við verðum að taka meiri áhættu í því sem við reynum og jafnvel þó að staðan verði ekki góð eftir fyrri hálfleik þá verðum við að halda áfram því maður veit aldrei. Maður veit aldrei,“ sagði Guardiola.

Ekkert sem benti til 3-0 taps

Einn af hans dyggustu þjónum, Bernardo Silva, sagði ljóst að enn gæti allt gerst.

„Fyrir fjórum árum vorum við 2-0 undir á heimavelli gegn Villa, á 70. mínútu, en skoruðum þrjú mörk á tíu mínútum,“ sagði Silva.

„Ég veit að þetta gæti hljómað heimskulega en þegar ég horfði aftur á fyrri leikinn þá sá ég ekki ástæðu fyrir því að við ættum að vera 3-0 undir í hálfleik. Úrslitin voru mun verri en frammistaðan að mínu mati. Auðvitað telur það ekkert í fótbolta. En það getur margt gerst í fótbolta svo við ættum ekki að vera niðurlútir. Við verðum að halda áfram og skapa þannig andrúmsloft að allir trúi því að þetta sé hægt,“ sagði Silva.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið