Nú eru aðeins ellefu dagar þar til að ný leiktíð hefst í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í Svíþjóð, þar sem íslenskar landsliðskonur koma til með að berjast um titilinn.
Svipað og tíðkast á Íslandi hafa fulltrúar fjölmiðla og þjálfarar liðanna í deildinni nú spáð fyrir um hvernig deildin muni enda. Því er spáð að Häcken muni verja titilinn, Malmö nái 2. sæti eftir að hafa sem nýliðar endað í þriðja í fyrra, og að Hammarby endi í 3. sæti.
„Við sjáum til en við munum berjast um alla titla,“ sagði Guðrún Arnardóttir, landsliðsmiðvörður, við Fotbollskanalen. Hún tekur slaginn með Hammarby eftir að hafa komið til félagsins í vetur eftir stutt stopp í Portúgal. Áður varð Guðrún þrisvar sinnum Svíþjóðarmeistari með Rosengård.
Í meistaraliði Häcken er áfram markvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir sem nú ætti að fá fleiri tækifæri með liðinu eftir að Jennifer Falk var lánuð til Liverpool í janúar. Hin 18 ára Thelma Karen Pálmadóttir, sem lék sinn fyrsta A-landsleik í haust, kom svo til Häcken frá FH í vetur og hefur þegar skorað fyrir liðið í sænska bikarnum.
Tvö lið falla beint niður úr deildinni í haust og þriðja neðsta liðið fer í umspil við lið úr næstefstu deild. Efsta liðið verður meistari og liðin í 2.-3. sæti komast einnig í Evrópukeppni.
