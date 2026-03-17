Guð­rún ætlar að slást við Fann­eyju og Thelmu um titilinn

Sindri Sverrisson skrifar
Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir eru orðnar liðsfélagar hjá Häcken. Hammarby, lið Guðrúnar Arnardóttur, er talið einna líklegast til að veita Häcken keppni um sænska meistaratitilinn. Samsett/Getty

Nú eru aðeins ellefu dagar þar til að ný leiktíð hefst í úrvalsdeild kvenna í fótbolta í Svíþjóð, þar sem íslenskar landsliðskonur koma til með að berjast um titilinn.

Svipað og tíðkast á Íslandi hafa fulltrúar fjölmiðla og þjálfarar liðanna í deildinni nú spáð fyrir um hvernig deildin muni enda. Því er spáð að Häcken muni verja titilinn, Malmö nái 2. sæti eftir að hafa sem nýliðar endað í þriðja í fyrra, og að Hammarby endi í 3. sæti.

„Við sjáum til en við munum berjast um alla titla,“ sagði Guðrún Arnardóttir, landsliðsmiðvörður, við Fotbollskanalen. Hún tekur slaginn með Hammarby eftir að hafa komið til félagsins í vetur eftir stutt stopp í Portúgal. Áður varð Guðrún þrisvar sinnum Svíþjóðarmeistari með Rosengård.

Í meistaraliði Häcken er áfram markvörðurinn Fanney Inga Birkisdóttir sem nú ætti að fá fleiri tækifæri með liðinu eftir að Jennifer Falk var lánuð til Liverpool í janúar. Hin 18 ára Thelma Karen Pálmadóttir, sem lék sinn fyrsta A-landsleik í haust, kom svo til Häcken frá FH í vetur og hefur þegar skorað fyrir liðið í sænska bikarnum.

Tvö lið falla beint niður úr deildinni í haust og þriðja neðsta liðið fer í umspil við lið úr næstefstu deild. Efsta liðið verður meistari og liðin í 2.-3. sæti komast einnig í Evrópukeppni.

Spáin fyrir tímabilið 2026:

  • 1. BK Häcken
  • -------------------------
  • 2. Malmö FF
  • 3. Hammarby
  • -------------------------
  • 4. Djurgården
  • 5. IFK Norrköping
  • 6. AIK
  • 7. Rosengård
  • 8. Kristianstads DFF
  • 9. Piteå IF
  • 10. Vittsjö GIK
  • 11. Växjö DFF
  • -------------------------
  • 12. BP
  • -------------------------
  • 13. Eskilstuna United
  • 14. IK Uppsala
Sænski boltinn

