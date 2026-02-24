Fótbolti

Leikurinn í Mexíkó fer fram

Valur Páll Eiríksson skrifar
Frá æfingu landsliðsins í Queretaro.
Frá æfingu landsliðsins í Queretaro. Mynd/KSÍ

Landsleikur Íslands við Mexíkó fer fram, að öllu óbreyttu, í Queretaro aðra nótt.

Óvissa hefur ríkt um leik liðanna vegna ólgu í Mexíkó í kjölfar þess að mexíkóski herinn felldi glæpaforingjann Rúben Nemesio Oseguera, þekktur sem El Mencho, í fyrradag. Oseguera fór fyrir einum stærstu glæpasamtökum heims og viðbrögðin urðu hörð víða um land þar sem bílar voru brenndir og vegum lokað.

Greint var frá misvísandi fréttum erlendra miðla af því hvort leikurinn færi fram eður ei á Vísi í morgun.

Ómar Smárason, samskiptastjóri KSÍ, greinir frá því við Vísi í dag að dagskrá landsliðsins sé óbreytt og leikurinn fari fram á morgun.

Gera má ráð fyrir gríðarlegri öryggisgæslu í kringum leikinn. Bæði lögreglumenn og hermenn komi að þeirri öryggisgæslu sem verði innan vallarins og utan, og í nærliggjandi hverfum.

Borgaryfirvöld á reglulega stöðufundi með öryggisfulltrúum sem og mexíkóska knattspyrnusambandinu fram að leik en ekki er gert ráð fyrir breytingum, öðruvísi en ástandið í Queretaro snarversni á næsta sólarhringnum eða svo.

Leikur Íslands við Mexíkó fer fram klukkan 2:00 aðfaranótt fimmtudags. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport, í opinni dagskrá.

Landslið karla í fótbolta Mexíkó KSÍ

Tengdar fréttir

Staðan í Mexíkó og Bandaríkjunum valdi áhyggjum

Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, DFB, segir ofbeldisöldu í Guadalajara í Mexíkó ýta undir kvíða fremur en spennu fyrir komandi heimsmeistaramóti í sumar.

KSÍ fylgist með framvindu mála í Mexíkó

Eins og sakir standa gera forráðamenn Knattspyrnusambands Íslands ekki ráð fyrir öðru en að landsleikur Íslands við Mexíkó fari fram aðfaranótt fimmtudags þar ytra. Fulltrúar sambandsins taka stöðuna betur síðar í dag.

Landsleikur Íslands í Mexíkó í hættu?

Fótboltaleikjum hefur verið frestað í Mexíkó sökum ófremdarástands sem hefur skapast í kjölfar þess að glæpaforinginn El Mencho var skotinn til bana í gær.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið