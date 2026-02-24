Leikurinn í Mexíkó fer fram

Landsleikur Íslands við Mexíkó fer fram, að öllu óbreyttu, í Queretaro aðra nótt.
Óvissa hefur ríkt um leik liðanna vegna ólgu í Mexíkó í kjölfar þess að mexíkóski herinn felldi glæpaforingjann Rúben Nemesio Oseguera, þekktur sem El Mencho, í fyrradag. Oseguera fór fyrir einum stærstu glæpasamtökum heims og viðbrögðin urðu hörð víða um land þar sem bílar voru brenndir og vegum lokað.
Greint var frá misvísandi fréttum erlendra miðla af því hvort leikurinn færi fram eður ei á Vísi í morgun.
Ómar Smárason, samskiptastjóri KSÍ, greinir frá því við Vísi í dag að dagskrá landsliðsins sé óbreytt og leikurinn fari fram á morgun.
Gera má ráð fyrir gríðarlegri öryggisgæslu í kringum leikinn. Bæði lögreglumenn og hermenn komi að þeirri öryggisgæslu sem verði innan vallarins og utan, og í nærliggjandi hverfum.
Borgaryfirvöld á reglulega stöðufundi með öryggisfulltrúum sem og mexíkóska knattspyrnusambandinu fram að leik en ekki er gert ráð fyrir breytingum, öðruvísi en ástandið í Queretaro snarversni á næsta sólarhringnum eða svo.
Leikur Íslands við Mexíkó fer fram klukkan 2:00 aðfaranótt fimmtudags. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport, í opinni dagskrá.
Andreas Rettig, framkvæmdastjóri þýska knattspyrnusambandsins, DFB, segir ofbeldisöldu í Guadalajara í Mexíkó ýta undir kvíða fremur en spennu fyrir komandi heimsmeistaramóti í sumar.
Segja má að landsleikur Mexíkó og Íslands aðra nótt verði um leið uppgjör efstu deilda Mexíkó og Íslands, því þaðan koma nánast allir leikmenn landsliðanna að þessu sinni.
Eins og sakir standa gera forráðamenn Knattspyrnusambands Íslands ekki ráð fyrir öðru en að landsleikur Íslands við Mexíkó fari fram aðfaranótt fimmtudags þar ytra. Fulltrúar sambandsins taka stöðuna betur síðar í dag.
Fótboltaleikjum hefur verið frestað í Mexíkó sökum ófremdarástands sem hefur skapast í kjölfar þess að glæpaforinginn El Mencho var skotinn til bana í gær.