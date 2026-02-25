Þrátt fyrir óeirðirnar sem brutust út í Mexíkó í byrjun vikunnar, sem meðal annars valda því að gríðarleg öryggisgæsla verður á landsleik Íslands og Mexíkó í kvöld, hefur forseti FIFA fulla trú á að Mexíkóum takist vel til með að halda HM í fótbolta í sumar.
Mexíkó mun ásamt Bandaríkjunum og Kanada halda HM í fótbolta í sumar og þá verður einnig spilað um sæti á HM í Mexíkó í lok mars, í umspili sex liða frá fimm heimsálfum.
Að minnsta kosti 62 manns hafa látið lífið í tengslum við dauða glæpaforingjans Nemesio Oseguera Cervantes, eða El Mencho, sem mexíkóski herinn skaut til bana á sunnudaginn. Þar af voru 34 meðlimir glæpahrings El Mencho og 25 úr herliðinu, samkvæmt NY Times, auk saksóknara, öryggisvarðar og óléttrar konu sem lenti í miðjum skotbardaga.
Skólum og skrifstofum var lokað á þeim svæðum þar sem mestu óeirðirnar brutust út, og ferðamenn héldu sig inni.
Óöldin hefur hins vegar ekki komið í veg fyrir landsleik Íslands og Mexíkó, sem hefst klukkan 20 í kvöld að staðartíma eða klukkan 2 í nótt að íslenskum tíma. Og ekki er neitt útlit fyrir áhrif á HM í sumar miðað við orð Gianni Infantino, forseta FIFA, sem ræddi við AS í Kólumbíu í gær:
„Nei, ég hef engar áhyggjur. Við fylgjumst náið með því sem er að gerast í Mexíkó. Við erum í sambandi við stjórnvöld, við yfirvöld, og við höfum fulla trú á að allt muni fara vel, bæði umspilið og HM sjálft. Þetta verður veisla,“ sagði Infantino.