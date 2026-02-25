Sérfræðingarnir í Meistaradeildarmörkunum segja ótrúlegan árangur Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu jafnvel enn magnaðri í ljósi þess að leiktíðinni í Noregi sé löngu lokið.
Bodö/Glimt vann Inter á San Siro í gærkvöld og hafði þar með betur í báðum leikjum sínum við besta lið Ítalíu, eftir að hafa áður unnið Manchester City og Atlético Madrid til að komast áfram í keppninni.
„Hvenær á að fara að sýna þessu Bodö-liði alvöru virðingu?“ spurði Kjartan Henry Finnbogason á Sýn Sport í gærkvöld en brot úr umræðunni má sjá hér að neðan.
„Það er alltaf talað um að þetta sé heppni, þetta eigi ekki að vera svona og þetta sé eitthvað „plast-lið“ [með gervigras á heimavellinum]. Þeir eru búnir að moka völlinn sinn í Noregi, sundurspila City og Inter, og fara bæði á Metropolitano og San Siro og vinna. Við verðum að taka hattinn ofan fyrir þessu,“ sagði Kjartan.
„Það er líka það að þeir eru ekki á miðju tímabili. Þeir eru að spila einhverja æfingaleiki á Spáni, ferðast fram og til baka, og skafa af bílunum… Þetta er skemmtileg saga,“ bætti Kjartan við.
Ljóst er að Bodö/Glimt mun dragast gegn annað hvort Manchester City eða Sporting Lissabon, þegar dregið verður í 16-liða úrslit á föstudaginn. City hefur þegar fengið að kynnast því um hve erfiðan andstæðing er að ræða.
„Þetta er ekki bara eitthvað plastgervigraslið frá Norður-Noregi sem er bara að njóta góðs af aðstæðum þar. Þeir eru búnir að fara til Þýskalands og sækja úrslit gegn Dortmund, og líka til Madridar og Ítalíu. Það er ótrúlegt hvað þeir eru búnir að stíga upp og gera flotta hluti seinni part keppninnar í vetur,“ sagði Atli Viðar Björnsson.